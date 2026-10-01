Conmemoran Día Nacional de China en Vietnam

Hanoi (VNA)- La ministra de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam, Lam Thi Phuong Thanh, asistió a un acto conmemorativo por el 77 aniversario del Día Nacional de China, celebrado este miércoles en Hanoi.



En sus palabras, la ministra felicitó al Partido, al Estado y al pueblo de China por sus grandes logros alcanzados durante 77 años de construcción y desarrollo nacional.



La funcionaria destacó la larga tradición de amistad entre los dos Partidos, Estados y pueblos, cultivada con esmero por el Presidente Ho Chi Minh y el Presidente Mao Zedong, que constituye hoy un valioso patrimonio común de ambas naciones.



El Partido y el Estado de Vietnam mantienen firmemente la política de otorgar máxima prioridad y están decididos a trabajar junto con sus similares de China para seguir profundizando las relaciones entre las dos organizaciones políticas y los países, reiteró.



Al valorar altamente los avances firmes, sustantivos e integrales de los nexos entre los dos países, en consonancia con las orientaciones estratégicas de los máximos dirigentes de ambas partes, afirmó que, en la nueva etapa de desarrollo de cada nación, el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam están dispuestos a seguir avanzando de la mano con el Partido, el Estado y el pueblo de China, así como a trabajar conjuntamente con otros países para promover el multilateralismo, la solidaridad y la cooperación internacional y responder eficazmente a los desafíos comunes.



A su vez, el encargado de negocios de la Embajada de China en Vietnam, Wang Qun afirmó que, bajo la orientación estratégica de los máximos dirigentes de ambos países, las relaciones entre China y Vietnam continúan desarrollándose con fuerza y han logrado numerosos avances alentadores en diversos ámbitos, aportando beneficios concretos a los pueblos.



China está dispuesta a seguir acompañando a Vietnam y a realizar esfuerzos constantes en favor de la industrialización, la modernización y la construcción del socialismo en ambas naciones, como contribución a escribir un nuevo capítulo en la construcción de la Comunidad de Futuro Compartido China-Vietnam de importancia estratégica, puntualizó./.

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