Vietnam propone nuevas prioridades para cooperación Mekong-Japón y CLMV

Quang Ninh, Vietnam (VNA) - La vicecanciller vietnamita Nguyen Minh Hang participó hoy en las reuniones de Altos Funcionarios (SOM) de los mecanismos de cooperación Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) y Mekong-Japón, celebradas en la provincia de Quang Ninh.

A las reuniones asistieron altos funcionarios y representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores y otros organismos de Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia, Vietnam y Japón. Los encuentros se centraron en evaluar las oportunidades y los desafíos, definir las prioridades para el próximo período y preparar la 12.ª Cumbre CLMV y la 13.ª Cumbre Mekong-Japón.

En la reunión SOM CLMV, Nguyen Minh Hang destacó que las transformaciones registradas durante los últimos cinco años han reafirmado el valor a largo plazo de la cooperación CLMV para reducir las brechas de desarrollo, fortalecer la conectividad económica y garantizar que la integración de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) genere oportunidades para todos sus Estados miembros.

De cara a la 12.ª Cumbre CLMV, propuso que los altos funcionarios se concentren en tres grupos de cuestiones. En primer lugar, completar los documentos de la Cumbre mediante un enfoque renovado, una visión común y prioridades acordes con las nuevas exigencias del desarrollo. En segundo lugar, intercambiar opiniones y recomendar a los dirigentes prioridades e iniciativas para la próxima etapa, especialmente en conectividad económica, turismo, desarrollo de recursos humanos y gestión sostenible de los recursos hídricos. En tercer lugar, renovar los compromisos para reforzar la solidaridad y mejorar la eficacia de la implementación de las iniciativas, con un sentido de responsabilidad compartida, una hoja de ruta clara y revisiones periódicas.

Vietnam coordinará con los países miembros y la Secretaría de la ASEAN para promover una mayor participación y apoyo de los socios para el desarrollo y del sector privado.

En la reunión SOM Mekong-Japón, la viceministra destacó que la cooperación de este marco ha contribuido de manera importante a fortalecer la conectividad, promover el desarrollo sostenible, hacer frente a los desafíos de seguridad no tradicionales y construir una relación de confianza entre Japón y los países del Mekong. Asimismo, valoró los esfuerzos de Japón para promover esta cooperación bajo el espíritu de la “cocreación”.

En un contexto de profundas transformaciones en el mundo y la región, la próxima cumbre constituirá una oportunidad para que los dirigentes reafirmen la importancia estratégica de esta asociación para la estabilidad, la cooperación y la prosperidad de la subregión y la región, así como su contribución a las estrategias de desarrollo de los países del Mekong y Japón.

Al reconocer que los resultados de la cooperación hasta ahora no han estado a la altura de las expectativas y el potencial de la asociación, Nguyen Minh Hang propuso que los altos funcionarios de ambas partes se concentren en identificar ámbitos prioritarios de cooperación anual para recomendar su aprobación por los dirigentes.

Entre las prioridades inmediatas figuran la promoción de cadenas de suministro inteligentes, el desarrollo de energías renovables, una mayor aplicación de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes, así como la lucha contra la delincuencia transnacional.

La vicecanciller también propuso intensificar la movilización de recursos para la cooperación Mekong-Japón, aprovechando los marcos e iniciativas existentes de Japón, como POWER ASIA.

A partir de las orientaciones propuestas por Vietnam, los delegados de ambos mecanismos mantuvieron debates francos y abiertos sobre las oportunidades y los desafíos que afrontan. Los altos funcionarios respaldaron las propuestas vietnamitas sobre ámbitos prioritarios e iniciativas que serán presentadas en las dos próximas cumbres.

En particular, la 13.ª Cumbre Mekong-Japón será el primer encuentro de los líderes de los países del Mekong y Japón en seis años y se espera que genere resultados concretos y un nuevo impulso para la siguiente etapa de la asociación.

Los países del Mekong y Japón también propusieron varios ámbitos de interés común, como la transformación digital y verde, la conectividad de los corredores de transporte, la alerta temprana ante desastres naturales, la seguridad alimentaria y una mayor participación y contribución del sector privado.

Los delegados coincidieron en la necesidad de seguir mejorando el contenido y la eficacia de ambos mecanismos de cooperación.

Las reuniones SOM CLMV y Mekong-Japón celebradas en Quang Ninh reflejan los esfuerzos de Vietnam por contribuir activamente a mejorar la eficacia de la cooperación subregional y las relaciones entre los países del Mekong y Japón, así como al proceso de construcción de la Comunidad de la ASEAN./.

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