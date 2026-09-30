ASEAN fortalece cooperación regional contra los delincuentes fugitivos

Hanoi (VNA) - Los delegados a la Conferencia de Alto Nivel de los Organismos de Aplicación de la Ley de la ASEAN sobre Cooperación en la Lucha contra los Delincuentes Fugitivos debatieron hoy en Hanoi medidas para fortalecer la cooperación regional en la localización y detención de personas buscadas.

Durante la sesión de debate, las delegaciones presentaron informes actualizados sobre las estrategias y los esfuerzos nacionales para combatir este tipo de delincuencia.

El jefe de la delegación vietnamita destacó los resultados alcanzados en los últimos años y señaló que el uso intensivo de los avances científicos, técnicos y tecnológicos por parte de los delincuentes plantea nuevos desafíos para la seguridad y la lucha contra este tipo de delitos.

Bajo la dirección del Ministerio de Seguridad Pública, Vietnam ha logrado resultados positivos que han contribuido a contener el aumento de la delincuencia, mejorar la eficacia de la investigación y el procesamiento de los delitos, garantizar la seguridad nacional y mantener el orden y la seguridad social.

Vietnam reafirma su compromiso de participar activa y responsablemente en los mecanismos de cooperación de la ASEAN, incluida la lucha contra los delincuentes fugitivos.

El jefe de la delegación de Laos compartió los resultados positivos alcanzados a nivel nacional y regional, y señaló que Vientiane y Hanoi han intensificado el intercambio de información sobre la delincuencia, especialmente los delitos relacionados con drogas y la delincuencia transnacional, así como la coordinación para localizar y detener a personas buscadas que se refugian en el otro país.

Cada año, ambas partes coordinan la detención y entrega de cientos de personas buscadas por delitos relacionados con el juego, la organización de juegos de azar, la ciberdelincuencia y el tráfico de drogas.

Los informes de las delegaciones reflejaron los esfuerzos por perfeccionar los marcos jurídicos, fortalecer la coordinación intersectorial y mejorar la capacidad de las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley, así como por llevar a cabo campañas contra las estafas, los juegos de azar en línea, la trata de personas y otras formas de delincuencia transnacional.

Con el fin de mejorar la eficacia de la cooperación en la nueva etapa, Vietnam tomó la iniciativa de proponer la “Declaración de los líderes de la ASEAN sobre el fortalecimiento de la eficacia de la cooperación en la localización y detención de delincuentes fugitivos”, adoptada en la 47ª Cumbre de la ASEAN, celebrada en Kuala Lumpur, Malasia, el 26 de octubre de 2025.

La declaración sentó una base importante para intensificar la coordinación en la verificación, localización, detención y procesamiento de personas buscadas entre Vietnam y los países de la ASEAN.

En la conferencia del 30 de septiembre, los delegados intercambiaron opiniones, elaboraron y acordaron soluciones estratégicas destinadas a mejorar la cooperación mediante mecanismos bilaterales y multilaterales. Asimismo, adoptaron la Declaración Conjunta de la conferencia y acordaron el proyecto de Plan de Acción Conjunto para fortalecer la cooperación en la lucha contra los delincuentes fugitivos.

En un discurso transmitido por video, el secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn, reconoció el papel pionero de Vietnam en la elaboración de la Declaración Conjunta de los líderes de la ASEAN sobre el fortalecimiento de la cooperación en la localización y detención de delincuentes fugitivos, adoptada en 2025, que crea una base política para impulsar la cooperación en este ámbito y contribuir a combatir la delincuencia transnacional./.

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