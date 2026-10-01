Vietnam y Suiza acuerdan fortalecer los vínculos parlamentarios y económicos

Ginebra (VNA) – La miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y vicepresidenta de la Asamblea Nacional (Parlamento), Nguyen Thi Thanh, al frente de una delegación, realizó una visita de trabajo a Suiza, del 28 al 30 de septiembre.

Durante la gira, la dirigente mantuvo conversaciones con la primera vicepresidenta del Consejo Nacional de Suiza, Katja Christ y se reunió con la directora general de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (UNOG), Tatiana Valovaya; además de asistir a la ceremonia conmemorativa del 55º aniversario de las relaciones diplomáticas bilaterales y recibir a líderes del Partido Laborista Suizo, el Partido Comunista Suizo y la Asociación de Amistad Suiza-Vietnam.

En las conversaciones celebradas en Berna, Nguyen Thi Thanh afirmó que Vietnam concede importancia a sus relaciones con Suiza y desea profundizar la Asociación Integral bilateral sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo.

Ambas partes acordaron intensificar el intercambio de delegaciones y compartir experiencias en la elaboración de políticas y leyes, así como coordinarse y apoyarse mutuamente en la Unión Interparlamentaria (UIP), la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía (APF) y otros foros multilaterales.

La vicepresidenta de la Asamblea Nacional propuso promover la cooperación en ciencia y tecnología, fintech, centros financieros internacionales, finanzas digitales, blockchain, finanzas sostenibles, seguridad y defensa, educación y formación, cultura, turismo e intercambio entre pueblos. También pidió a Suiza seguir facilitando las condiciones para que los más de 10.000 vietnamitas residentes en el país puedan estabilizar su vida, estudiar, trabajar e integrarse.

La primera vicepresidenta del Consejo Nacional de Suiza, Katja Christ, calificó la visita de la dirigente vietnamita como un acontecimiento importante en el año en que ambos países conmemoran el 55º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, contribuyendo a consolidar la confianza política y promover la cooperación entre ambos Parlamentos.

Las dos partes señalaron asimismo que la conclusión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio constituye un hito que abre nuevas oportunidades para la cooperación económica, comercial y de inversión.

Nguyen Thi Thanh pidió a Suiza seguir apoyando la libertad de navegación y sobrevuelo en el Mar del Este, así como la solución pacífica de las disputas de conformidad con el derecho internacional y la Convención de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982. En esta ocasión, invitó a Katja Christ a realizar una visita oficial a Vietnam, invitación que fue aceptada.

La subtitular de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Thanh, se reúne con la directora general de la Oficina de la ONU en Ginebra, Tatiana Valovaya(Fuente: VNA)

En Ginebra, Nguyen Thi Thanh reafirmó que Vietnam concede importancia al papel de la ONU y apoya el multilateralismo, la Carta de esta organización internacional y el derecho internacional. Asimismo, instó a fortalecer la coordinación entre Vietnam, la ONU, la UNOG y la UIP.

Tatiana Valovaya valoró la coordinación y las contribuciones de Vietnam en Ginebra y destacó el papel de los Parlamentos en la promoción del desarrollo sostenible.

Durante sus reuniones con dirigentes del Partido Laborista Suizo y del Partido Comunista Suizo, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional propuso intensificar el intercambio de información, teorías y experiencias, contribuyendo a promover las relaciones bilaterales a través de los canales del Partido, el Estado, el Parlamento y los pueblos.

Los dirigentes de ambos partidos suizos expresaron su reconocimiento por los logros de Vietnam en materia de desarrollo e integración internacional y manifestaron su deseo de reforzar los contactos y los intercambios sustantivos.

En su encuentro con la Asociación de Amistad Suiza-Vietnam, la subtitular del Parlamento agradeció las contribuciones de la organización al fortalecimiento de la solidaridad y la amistad entre los dos pueblos, así como su apoyo a las personas pobres y las víctimas del agente naranja/dioxina, la preservación del idioma y la difusión de la cultura vietnamita.

La presidenta de la Asociación, Anjuska Marija Weil, aseguró que la organización continuará desarrollando actividades en favor de Vietnam y colaborando con la Escuela de Lengua Vietnamita “Binh Minh” en Zúrich./.

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