Cultura-Deporte

Vietnam busca convertir el patrimonio en un recurso para el desarrollo

Vietnam busca aprovechar el patrimonio cultural como recurso para el desarrollo sostenible, combinando conservación, gestión eficaz, beneficios sociales y diplomacia cultural.

Programa artístico con marcados colores del patrimonio cultural en la Ciudadela Imperial de Thang Long, durante el Festival Thang Long-Hanoi 2025. (Foto: Comité Organizador)
Programa artístico con marcados colores del patrimonio cultural en la Ciudadela Imperial de Thang Long, durante el Festival Thang Long-Hanoi 2025. (Foto: Comité Organizador)

Hanoi (VNA) - Vietnam busca aprovechar el valor del patrimonio cultural como recurso para el desarrollo sostenible, combinando su preservación con una gestión y explotación adecuadas para generar beneficios económicos y sociales y reforzar la diplomacia cultural, afirmó Le Thi Hong Van, directora del Departamento de Asuntos Exteriores Locales y Diplomacia Cultural y secretaria general de la Comisión Nacional de Vietnam para la UNESCO.

En una entrevista concedida con motivo del Diálogo Asia-Pacífico sobre Patrimonio y Autenticidad, la funcionaria destacó que el evento reviste especial significado en el contexto de la celebración del 50.º aniversario de las relaciones entre Vietnam y la UNESCO, así como de la preparación del Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible 2027-2036 y del 55.º aniversario de la Convención de 1972 sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural.

Según Hong Van, el diálogo constituye una oportunidad para que Vietnam comparta experiencias y reflexione sobre cómo preservar la autenticidad y los valores del patrimonio en un contexto de rápido desarrollo, al tiempo que fortalece la cooperación internacional en este ámbito.

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Le Thi Hong Van, directora del Departamento de Asuntos Exteriores Locales y Diplomacia Cultural y secretaria general de la Comisión Nacional de Vietnam para la UNESCO. (Foto: Vietnam+)


Preservar para generar valor
Vietnam cuenta actualmente con nueve sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Entre ellos figuran la Ciudadela Imperial de Thang Long y el complejo paisajístico de Trang An, ejemplos del valor cultural, histórico y natural que el país busca preservar y aprovechar de manera sostenible.

Hong Van subrayó que el patrimonio no debe ser considerado únicamente como un legado que necesita protección, sino también como un activo capaz de contribuir al desarrollo socioeconómico. Para ello, resulta necesario encontrar un equilibrio entre conservación, explotación de valores y participación de las comunidades.

En este proceso, Vietnam también aprovecha su participación en el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO para el mandato 2023-2027 con el fin de contribuir a los debates internacionales, intercambiar experiencias y fortalecer la cooperación con otros países y organizaciones.

La responsable señaló que convertir el patrimonio en un recurso para el desarrollo requiere una visión de largo plazo y una gestión eficaz, evitando que la explotación económica afecte a los valores que sustentan su reconocimiento.

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Turistas internacionales visitan el escenario cinematográfico de “Kong: Skull Island” en la provincia de Ninh Binh antes de su desmontaje. (Foto: Vietnam+)


Patrimonio y diplomacia cultural
Hong Van destacó que el patrimonio constituye asimismo un importante instrumento de diplomacia cultural, pues permite promover la imagen, la identidad y los valores de Vietnam, al tiempo que amplía los espacios de cooperación internacional.

La celebración del Diálogo Asia-Pacífico sobre Patrimonio y Autenticidad en Vietnam concreta el espíritu de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y de las resoluciones estratégicas del Buró Político, con el objetivo de promover la diplomacia cultural, la diplomacia del patrimonio y el desarrollo cultural, para que los recursos culturales se conviertan realmente en recursos para el desarrollo.

Asimismo, refleja el papel activo, proactivo y responsable de Vietnam en la configuración de nuevas estrategias y políticas mundiales sobre patrimonio y cultura. Hong Van consideró el evento un hito de la diplomacia multilateral y cultural, que estrecha los vínculos entre Vietnam y el mundo y contribuye a la civilización humana./.

VNA
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