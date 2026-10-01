Presidente del Parlamento rinde homenaje al expresidente Huynh Thuc Khang por el 150º aniversario de su nacimiento

Da Nang, Vietnam (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, asistió y pronunció un discurso hoy en la ceremonia conmemorativa del 150º aniversario del nacimiento de Huynh Thuc Khang (1 de octubre de 1876-2026), celebrada en la ciudad central de Da Nang.



El acto fue organizado por las autoridades de Da Nang para rendir homenaje a Huynh Thuc Khang, precursor, patriota y erudito de firme espíritu, destacado ejemplo de moralidad y expresidente en funciones de la República Democrática de Vietnam (actual República Socialista de Vietnam).



En su discurso, el titular del Legislativo afirmó que Huynh Thuc Khang fue uno de los patriotas más destacados de Vietnam a comienzos del siglo XX, cuya vida conjugó patriotismo, integridad, inteligencia, determinación, pensamiento independiente y espíritu de renovación. Destacó que dedicó toda su vida al país y al pueblo, colocando sus intereses por encima de todo.



Según el dirigente, el legado de Huynh Thuc Khang no reside sólo en sus contribuciones durante un período histórico especial, sino también en su forma de vivir y en su firmeza e integridad ante las dificultades. Citó al Presidente Ho Chi Minh, quien destacó el amplio conocimiento, la firme voluntad y la elevada moral de Huynh Thuc Khang, así como su dedicación a la libertad del pueblo y la independencia nacional.



Señaló que Vietnam está acelerando su desarrollo y su integración internacional, con mayores exigencias en competitividad, calidad del crecimiento, ciencia y tecnología, innovación, transformación digital y gobernanza nacional. En este contexto, afirmó, el país necesita especialmente las cualidades legadas por Huynh Thuc Khang: patriotismo, inteligencia, determinación, integridad, espíritu de renovación y responsabilidad.



También subrayó el valor del espíritu de gran unidad nacional legado por Huynh Thuc Khang. Afirmó que la unidad dentro del Partido debe acompañarse de principios, disciplina y unidad de voluntad y acción, mientras que la unidad social debe construirse sobre el respeto, la confianza, el diálogo y el consenso. Asimismo, llamó a consolidar la vinculación entre el Partido, el Estado y el pueblo mediante acciones concretas y una mayor atención al bienestar de la población.

Espectáculos artísticos en la ceremonia. (Foto: VNA)



El presidente de la Asamblea Nacional instó a seguir despertando la inteligencia, la voluntad y la aspiración de desarrollo del pueblo vietnamita; convertir los recursos humanos en una fuerza para el desarrollo; hacer de la ciencia, la tecnología y la innovación un motor; y traducir la aspiración de construir un país próspero, civilizado y feliz en programas, planes y resultados concretos.



“No esperar. No conformarse. No temer las dificultades. No tener miedo al cambio. Hay que actuar con mayor determinación, eficacia y sentido práctico”, enfatizó.



Al referirse a Da Nang, el presidente del Parlamento indicó que la ciudad está abriendo nuevas oportunidades de desarrollo, con un espacio más amplio, un gran potencial y mayores exigencias.



Expresó su deseo de que las autoridades y el pueblo local aprovechen las oportunidades, fortalezcan la unidad, renueven el pensamiento y exploten eficazmente sus potencialidades para lograr un desarrollo rápido y sostenible, prestando mayor atención a la calidad de vida de la población.



Asimismo, pidió promover el papel de Da Nang como centro, motor y fuerza de irradiación, fortalecer los vínculos con las localidades de la región y contribuir al desarrollo del Centro de Vietnam y de todo el país.



“Convertir la tradición en motor, la aspiración en acción, el potencial en recursos y las determinaciones de desarrollo en resultados concretos y prácticos para el pueblo. Ésa es precisamente la forma práctica de continuar los valores que Huynh Thuc Khang y las generaciones anteriores cultivaron con tanto esfuerzo”, enfatizó.



Por su parte, el secretario del Comité del Partido de Da Nang, Le Ngoc Quang, destacó que la conmemoración permite profundizar en el legado de Huynh Thuc Khang y convertir la gratitud en responsabilidad y las aspiraciones en acciones basadas en la voluntad, la inteligencia, la disciplina y la unidad.



Afirmó que Da Nang continuará promoviendo el patriotismo, la integridad, el espíritu de autosuficiencia y resiliencia y la aspiración de renovación, aunando esfuerzos para implementar con éxito las resoluciones del XIV Congreso Nacional del Partido y de la primera Asamblea del Comité del Partido de la ciudad, y construir una Da Nang cada vez más civilizada, moderna, rica en identidad y humana./.