APEC 2027 ayudará a mejorar habilidades del personal para la integración de Vietnam

Hanoi (VNA) – El seminario titulado "Preparativos para el Año APEC 2027: Fortalecimiento de la capacidad para una organización y coordinación eficaces" tuvo lugar hoy con el fin de apoyar los preparativos integrales para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027 que Vietnam es el anfitrión.

En esta ocasión, el viceministro permanente de Relaciones Exteriores, Nguyen Minh Vu, quien también dirige la Secretaría Nacional para APEC 2027, habló con la prensa sobre las labores de preparación.

Reportero:¿Podría aclarar cuáles son los objetivos clave que persigue Vietnam como anfitrión del APEC 2027 y qué importancia tiene la coordinación para alcanzar dichas metas?

Viceministro de Relaciones Exteriores Nguyen Minh Vu:

Ser anfitrión del APEC 2027 constituye un importante evento diplomático multilateral para Vietnam. Entre los objetivos principales, destacan dos de especial relevancia.

En primer lugar, al organizar el APEC 2027, Vietnam contribuirá a impulsar la agenda central del foro, centrada en facilitar el comercio y la inversión, promover el crecimiento sostenible y aumentar la productividad para generar oportunidades de negocio y empleo para los habitantes de toda la región de Asia-Pacífico.

En segundo lugar, la organización del APEC 2027 brindará a Vietnam la oportunidad de demostrar su papel y responsabilidad ante cuestiones regionales y globales. Asimismo, ayudará a promover la imagen del país y de su gente, al tiempo que ofrecerá a las localidades que alberguen eventos del APEC la ocasión de mostrar su cultura, su población y sus destinos turísticos.

Por tanto, la coordinación resulta fundamental para lograr estos dos objetivos. El seminario "Preparativos para el APEC 2027: Fortalecimiento de la capacidad para una organización y coordinación eficaces" forma parte de los esfuerzos para reforzar la coordinación y la conectividad entre Vietnam, los miembros del APEC y la Secretaría del APEC en pos de estas metas.

La coordinación es crucial y se manifiesta en tres niveles. El primero es la coordinación a nivel central. Contamos con el Comité Nacional para el APEC 2027, presidido por el viceprimer ministro permanente Pham Gia Tuc e integrado por representantes de diversos ministerios y sectores, el cual desempeña un papel central. Es fundamental una estrecha coordinación entre el Comité Nacional y la Secretaría Nacional del APEC 2027, junto con sus cinco subcomités responsables de seguridad, logística e instalaciones, cultura y comunicaciones, contenidos y protocolo.

El segundo nivel es la coordinación entre los organismos centrales y las localidades en la organización de los eventos del APEC.

El tercero es la coordinación entre Vietnam, como anfitrión del APEC 2027, la Secretaría del APEC y las economías miembros de este Foro.

Estos tres niveles de coordinación garantizarán una implementación fluida y eficaz, permitiendo llevar a cabo la agenda del APEC y alcanzar los dos objetivos principales establecidos para el APEC 2027.

El viceministro permanente de Relaciones Exteriores, Nguyen Minh Vu (Fuente: VNA)

Reportero:¿Cómo ha preparado Vietnam su estructura organizativa y sus recursos humanos para satisfacer las expectativas de las economías miembros del APEC, al tiempo que mejora la capacidad de sus funcionarios encargados de relaciones exteriores?

Viceministro de Relaciones Exteriores Nguyen Minh Vu:

Dada la importancia del APEC 2027, la Cancillería, bajo la dirección del Gobierno y de los altos dirigentes, ha establecido un marco organizativo relativamente claro y bien estructurado, con responsabilidades claramente asignadas.

Contamos con el Comité Nacional del APEC 2027, la Secretaría Nacional y cinco subcomités. Los recursos humanos son cruciales para que esta estructura funcione eficazmente.

Hemos movilizado a funcionarios con experiencia en diplomacia multilateral y en la organización de eventos anteriores del APEC, en particular a aquellos que desempeñaron papeles clave en la organización de eventos durante el APEC 2017, para que se integren en los subcomités del Comité Nacional del APEC 2027. Estos funcionarios desempeñarán un papel importante en la coordinación de las actividades relacionadas con el APEC.

No obstante, cabe señalar que cada año como anfitrión presenta una escala, unas expectativas y unas circunstancias regionales diferentes, por lo que la capacitación, el fortalecimiento de capacidades y la actualización constante adquieren especial importancia.

Hemos contado con una estrecha coordinación por parte de la Secretaría del APEC y de los miembros del APEC. Ellos tienen grandes expectativas de que Vietnam demuestre una vez más su liderazgo. Consideran a Vietnam un miembro influyente del APEC y una de las pocas economías que ha organizado el APEC en tres ocasiones. Asimismo, han expresado su confianza en que, gracias a estos preparativos, la determinación y la estrecha cooperación y coordinación de los miembros del APEC, Vietnam garantizará el éxito del Año del APEC.

La participación de nuestros funcionarios en la organización del APEC no solo tiene como objetivo asegurar el éxito del Año del APEC 2027. Representa también una valiosa oportunidad para seguir fortaleciendo la capacidad y la experiencia profesional de los funcionarios vietnamitas que trabajan en el ámbito de la integración internacional, en un momento en que el país inicia una nueva etapa de desarrollo.

Reportero:¡Gracias por compartir sus impresiones!