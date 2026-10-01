Dirigente partidista pide elevar calidad de construcción del Partido y evaluación de cuadros

Hanoi (VNA)- El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, pidió hoy elevar la calidad de la construcción del Partido y de la evaluación de los cuadros, especialmente en los últimos tres meses de 2026.



El dirigente partidista dio tal exhortación al presidir en Hanoi una reunión del Buró Ejecutivo del Comité del Partido en los órganos partidistas centrales en septiembre y la tercera conferencia del Comité Ejecutivo de esta instancia partidista.



Los participantes analizaron los resultados de la labor de los primeros nueve meses del año y las principales tareas para los últimos tres meses de 2026, así como el trabajo de inspección y supervisión, la evaluación y clasificación de los cuadros correspondiente al tercer trimestre y la elaboración de un sistema informático para gestionar el trabajo y evaluar a los cuadros en todo el Comité del Partido.



En sus conclusiones, el dirigente reconoció los esfuerzos realizados durante los primeros nueve meses por los comités y las organizaciones del Partido, los cuadros y los militantes. El Comité del Partido ha centrado sus esfuerzos en dirigir de manera integral la construcción del Partido y el cumplimiento de las tareas políticas conforme a las funciones y responsabilidades asignadas.



Sin embargo, señaló algunas tareas no han cumplido los requisitos de calidad y calendario y deben ser corregidas con prontitud.



Para los últimos tres meses del año, pidió a todo el Comité del Partido concentrarse en completar las tareas políticas, elevar la calidad de la investigación y el asesoramiento estratégico, y coordinar la preparación de los proyectos y contenidos para el IV Pleno del Comité Central y el segundo período de sesiones de la XVI Asamblea Nacional.

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, habla en la cita (Fuente: VNA)

También pidió organizar de manera eficaz la difusión y aplicación de las resoluciones del Comité Central.



Hizo hincapié en la necesidad de revisar todas las tareas previstas para 2026, especialmente las incluidas en los programas de trabajo del Comité Central, el Buró Político, el Secretariado y las direcciones centrales, garantizando su calidad y cumplimiento en plazo y evitando retrasos o prolongaciones innecesarias.



En cuanto a la construcción del Partido, el miembro permanente del Secretariado destacó que esta constituye la base para cumplir eficazmente las tareas profesionales y políticas. La construcción del Partido debe desarrollarse de manera integral en los ámbitos político, ideológico, ético, organizativo y de personal.



Los comités del Partido deben reforzar la educación política e ideológica, aplicar estrictamente las normas sobre la responsabilidad de dar ejemplo y las prohibiciones aplicables a los militantes, así como seguir de cerca la situación ideológica y mantener la unidad interna, instruyó.



Al mismo tiempo, dijo, es necesario continuar renovando y mejorando la calidad de las reuniones de los comités y organizaciones de base del Partido, fortalecer la gestión y mejorar la calidad de la admisión de nuevos militantes y de la protección política interna.



Pidió acelerar la elaboración de orientaciones para evaluar y clasificar las organizaciones del Partido y los militantes en 2026, completar los contenidos de evaluación de los cuadros y realizar la evaluación correspondiente al cuarto trimestre vinculándola con los resultados de todo el año.



En materia de inspección y supervisión, los comités del Partido deben aplicar estrictamente las normas del Comité Central y vincular estas labores con la aplicación de las resoluciones, directivas y conclusiones del Partido y con las tareas políticas de cada organismo y entidad.



Tras cada inspección o supervisión, deberán hacer un seguimiento y evaluar específicamente los resultados de la corrección de las deficiencias y limitaciones detectadas.



Respecto al sistema informático para la gestión del trabajo y la evaluación de los cuadros mediante indicadores clave de desempeño (KPI), instó a continuar perfeccionándolo para garantizar su unificación, interconexión y uso compartido de datos, adaptándolo a las características de cada organismo y entidad.



Su aplicación debe responder a necesidades reales de gestión y evaluación, sin caer en formalismos ni generar trámites innecesarios, recalcó.



El dirigente pidió a los comités del Partido promover el sentido de responsabilidad y el carácter ejemplar de sus miembros, intensificar la dirección y gestión y concentrar esfuerzos en completar las tareas previstas para los últimos tres meses y para todo 2026./.