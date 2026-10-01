Vietnam incorpora a dos oficiales como expertos en sede de la ONU

Hanoi (VNA)- El Ministerio de Defensa de Vietnam celebró hoy en Hanoi una ceremonia para entregar las decisiones del Presidente de la República y del Ministro de Defensa por las que se designa a cuatro oficiales del Ejército Popular de Vietnam para participar en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (ONU).



De los cuatro oficiales, el coronel Hoang Trung Kien, asistente del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Vietnam, asumirá el cargo de experto en evaluación de la eficacia de las operaciones militares y rendición de cuentas en la sede de la ONU.



La mayor Do Huyen Trang, también del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Vietnam, se desempeñará como experta militar en la Oficina del Coordinador Especial para mejorar la respuesta de la ONU a la explotación y los abusos sexuales (OSCSEA), con sede en la ONU.



Los otros dos oficiales cumplirán misión en la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA). La coronel Pham Thi Nguyet Minh y el capitán Vo Van Thien asumirán los cargos de observadores militares, en sustitución de oficiales vietnamitas que han concluido sus respectivas misiones.



El despliegue de los cuatro oficiales refleja el fortalecimiento de las capacidades profesionales de la fuerza vietnamita de mantenimiento de la paz. En particular, los dos oficiales destinados en la sede de la ONU superaron el proceso de selección de la organización para ocupar puestos de expertos, mientras que los otros dos desempeñarán funciones de observadores militares en la UNISFA.



El mayor general Pham Manh Thang, director del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Vietnam, señaló que los cuatro oficiales fueron seleccionados y capacitados de acuerdo con los requisitos de sus respectivos puestos. Cuentan con experiencia, conocimientos profesionales y dominio de idiomas, además de formación en mantenimiento de la paz y trabajo en entornos multinacionales y multiculturales.



La incorporación de los dos expertos permitirá mantener la presencia de oficiales vietnamitas en la sede de la ONU tras la conclusión de las misiones de sus predecesores, al tiempo que contribuye a ampliar gradualmente los ámbitos y puestos de participación de Vietnam hacia funciones de mayor exigencia.



En la ceremonia, el coronel general Le Quang Dao, subjefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam, pidió a los oficiales cumplir sus misiones con sentido de responsabilidad, familiarizarse rápidamente con sus funciones y aprovechar sus capacidades y experiencia.



También les instó a observar estrictamente las políticas exteriores de Vietnam, la legislación nacional, la disciplina militar y las normas de la ONU y del país anfitrión.



A los oficiales destinados en la sede de la ONU, les pidió prestar especial atención al análisis y seguimiento de las nuevas cuestiones relacionadas con las políticas y operaciones de mantenimiento de la paz.



A los desplegados en la UNISFA, les instó a mantenerse al tanto de la situación sobre el terreno, cumplir eficazmente sus funciones y coordinarse con los efectivos vietnamitas que participan en la misión./.

VNA