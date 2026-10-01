Vietnam acelera los preparativos para el APEC 2027

Hanoi (VNA) - Vietnam acelera los preparativos para la celebración del Año del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027, considerada una tarea prioritaria de su política exterior hasta 2030, afirmó hoy el viceministro permanente de Relaciones Exteriores Nguyen Minh Vu en un seminario sobre el evento, celebrado en Hanoi.



Al intervenir en la cita, Nguyen Minh Vu señaló que Vietnam asumirá la presidencia de APEC en 2027 en una nueva etapa de desarrollo, con un modelo de crecimiento basado en la productividad, calidad, eficiencia y competitividad, orientado a convertirse en un país desarrollado de altos ingresos para 2045.



Destacó asimismo que el país mantiene una política exterior de independencia, autodeterminación, paz, amistad, cooperación y desarrollo, junto con la diversificación y multilateralización de relaciones y una integración internacional cada vez más profunda. En este proceso, APEC y la región Asia-Pacífico mantienen una posición importante.



El viceministro pidió al Secretariado Nacional para APEC 2027, los subcomités, ministerios, sectores y localidades perfeccionar los mecanismos de coordinación, definir claramente las responsabilidades y garantizar una gestión y toma de decisiones oportunas ante las situaciones que surjan.



Subrayó que una preparación y organización profesional demostrarán la responsabilidad y capacidad del país anfitrión, contribuirán a fortalecer la confianza y facilitarán el diálogo y la cooperación entre las economías miembros, con resultados concretos para la población y las empresas. Los eventos de APEC también serán una oportunidad para promover el potencial económico, la cultura y las características de cada localidad, contribuyendo a proyectar la imagen de un Vietnam dinámico e integrado en la región y el mundo.



Por su parte, la embajadora adjunta de Estados Unidos en Vietnam, Courtney Beale, afirmó que Vietnam es uno de los socios importantes de Washington en el Indo-Pacífico y destacó su experiencia al acoger los Años APEC de 2006 y 2017. Expresó su confianza en que 2027 permitirá al país mostrar su visión y papel proactivo y promover una cooperación práctica en beneficio de la región.

La embajadora adjunta de Estados Unidos en Vietnam, Courtney Beale, en el evento. (Fuente: VNA)

Estados Unidos continuará coordinándose estrechamente con Vietnam y está dispuesto a apoyar el fortalecimiento de sus capacidades y a compartir experiencias organizativas para contribuir a un Año de APEC 2027 eficaz y exitoso.



Eduardo Pedrosa, director ejecutivo del Secretariado Internacional de APEC, valoró los preparativos de Vietnam y señaló que es uno de los pocos miembros que han acogido el evento en tres ocasiones. El Secretariado seguirá coordinándose con el país durante la preparación y ejecución del Año de APEC 2027 para promover una agenda eficaz y sustantiva y realizar contribuciones concretas a la cooperación regional.



Durante los dos días del seminario, los participantes intercambiarán experiencias con el Secretariado Internacional de APEC y expertos de economías que han acogido anteriormente el foro sobre organización y gestión, coordinación interinstitucional y respuesta ante situaciones imprevistas, entre otros temas./.