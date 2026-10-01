Frente de la Patria de Vietnam felicita a China por el 77.º aniversario de su Día Nacional

Hanoi (VNA) – Bui Thi Minh Hoai, presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam (FPV), envió un mensaje de felicitación a Wang Huning, titular del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), con motivo del 77.º aniversario del Día Nacional de China (1 de octubre).

En el mensaje, la dirigente expresó su satisfacción al constatar que, bajo el sabio liderazgo del PCCh, el pueblo chino ha logrado enormes éxitos en la causa de la reforma y la apertura, así como en la construcción del socialismo con características chinas, logros a los que el Comité Nacional de la CCPPCh ha contribuido de manera significativa.

El Comité Central del FPV valora altamente la sólida cooperación mantenida con el Comité Nacional de la CCPPCh a lo largo de los años, afirmó.

Destacó también que ambas organizaciones han realizado aportes positivos para fortalecer la asociación de cooperación estratégica integral entre Vietnam y China.

"Deseamos colaborar con el Comité Nacional de la CCPPCh para profundizar aún más la cooperación entre ambas organizaciones en el futuro, centrándonos en promover el intercambio de delegaciones de alto nivel y de distintos niveles, así como en fomentar la comunicación y la educación sobre la tradicional amistad entre Vietnam y China entre todos los sectores sociales, especialmente las generaciones más jóvenes", subrayó.

Estos esfuerzos contribuirán aún más a la materialización de los acuerdos y consensos alcanzados por los máximos dirigentes de ambos países, enfatizó.

La dirigente del Comité Central del FPV también expresó su deseo de recibir pronto a Wang Huning en Hanoi./.

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