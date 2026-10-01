Comité Permanente de la Asamblea Nacional examinará proyecto de Ley de Tierras en su séptima sesión

Hanoi (VNA) - El Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam celebrará su séptima sesión en dos etapas, los días 1 y 2 de octubre y el 10 de octubre de 2026, para examinar varios proyectos de ley, incluido el de la Ley de Tierras (enmendada).



Según la Oficina de la Asamblea Nacional, la primera etapa tendrá lugar la tarde del 1 de octubre y durante el día 2, mientras que la segunda se desarrollará la tarde del 10 de octubre, con la mañana del 11 como fecha de reserva. El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, pronunciará el discurso inaugural y, junto con los vicepresidentes, dirigirá alternativamente los trabajos.



Además del proyecto de Ley de Tierras (enmendada), el Comité Permanente analizará los proyectos de Ley de Vivienda (enmendada), de Negocios Inmobiliarios (enmendada), de Documentos Normativos y de Presupuesto Estatal (texto consolidado).



En materia de supervisión, examinará los informes del Gobierno sobre la aplicación de la Resolución N.º 206/2025/QH15, relativa a mecanismos especiales para resolver dificultades derivadas de las disposiciones legales; los resultados del plan de desarrollo socioeconómico de 2026 y el proyecto de plan para 2027, así como la ejecución del presupuesto estatal de 2026, el proyecto presupuestario y el plan de distribución del presupuesto central para 2027.



También revisará el proyecto de informe sobre las opiniones y peticiones de los electores y la población para el segundo período de sesiones de la XVI Legislatura, junto con los resultados de la supervisión de la resolución de las peticiones formuladas durante el primer período de sesiones.



La agenda incluye asimismo informes sobre la recepción de ciudadanos y el tratamiento de sus denuncias y peticiones, los resultados de la supervisión de la resolución de quejas y denuncias presentadas a la Asamblea Nacional en 2026, y el trabajo de atención de las aspiraciones de la población correspondiente a septiembre de 2026.



En cuanto a asuntos importantes, el Comité Permanente dará su opinión sobre el proyecto de Resolución de la Asamblea Nacional que modifica y complementa varios artículos de la Resolución N.º 107/2023/QH15 sobre la aplicación del impuesto complementario sobre la renta de las empresas conforme a las normas contra la erosión de la base imponible a escala mundial.



Durante la sesión, examinará por tercera vez los preparativos para el segundo período de sesiones de la XVI Legislatura, abordará las dificultades relacionadas con la empresa siderúrgica Hung Nghiep Formosa Ha Tinh y considerará otros asuntos que serán presentados ante dicho período de sesiones./.

VNA