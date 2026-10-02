Vietnam y Heilongjiang (China) buscan ampliar cooperación en agricultura de alta tecnología

Hanoi (VNA) - La provincia china de Heilongjiang busca ampliar la cooperación agrícola con Vietnam en ámbitos como la maquinaria, los sistemas de riego, las semillas y las tecnologías de producción, con el objetivo de aprovechar el potencial de ambos mercados y promover el intercambio técnico.



La vicegobernadora provincial Cong Li señaló que Heilongjiang considera prioritaria la cooperación agrícola internacional y ha desarrollado vínculos con Rusia, la ASEAN, Asia Central, Belarús y otros socios en áreas como la mecanización, el riego eficiente, el comercio de productos agrícolas y la mejora genética de cultivos.



La provincia cuenta con puertos fronterizos de primera categoría, una zona franca piloto y una zona de cooperación económica fronteriza, condiciones que favorecen la ampliación de la inversión, el comercio y los intercambios agrícolas. En julio pasado, una delegación de la Asociación de Empresas Vietnamitas en China visitó Heilongjiang para explorar la expansión en Vietnam de los productos de la marca “Productos destacados de la tierra negra”, contribuyendo a promover los vínculos entre ambas partes.

Cong Li, vicegobernadora de la provincia china de Heilongjiang. (Foto: VNA)

Heilongjiang espera reforzar esta cooperación y anima a las empresas extranjeras a explorar oportunidades en maquinaria agrícola, equipos de riego, semillas y tecnologías de producción. Las autoridades provinciales y locales se comprometieron a facilitar sus actividades.



Por su parte, Liu Xiaobing, jefe de la División de Gestión de Cultivos del Departamento Provincial de Agricultura y Asuntos Rurales de Heilongjiang, destacó la importancia que la provincia concede a la ciencia y la tecnología agrícolas, especialmente a la investigación de semillas, el aumento de la productividad y la aplicación de tecnologías avanzadas.



Según Liu, Vietnam es uno de los mercados importantes para las exportaciones agrícolas de Heilongjiang. Ambas partes han intercambiado opiniones sobre la promoción de las especialidades de Heilongjiang, mientras que algunas empresas de tecnología agrícola de la provincia ya han presentado en Vietnam vehículos aéreos no tripulados y sistemas de riego inteligentes.

Liu Xiaobing, jefe de la División de Gestión de Cultivos del Departamento Provincial de Agricultura y Asuntos Rurales de Heilongjiang. (Foto: VNA)

Aunque la cooperación tecnológica avanza gradualmente, aún existe margen para ampliar los vínculos directos en maquinaria y tecnologías agrícolas. Liu propuso aprovechar las ferias especializadas, el intercambio de delegaciones, expertos y personal, así como la colaboración entre los medios de comunicación, para estrechar los contactos y fomentar la cooperación entre las industrias de ambos países.



Los intercambios actuales abren posibilidades para ampliar la colaboración más allá del comercio de productos agrícolas y los contactos empresariales, hacia áreas de mayor contenido tecnológico, como las semillas, la mecanización, la maquinaria inteligente, el riego eficiente y las soluciones para elevar la productividad./.