Inauguran Semana de productos Vietnam-Laos en Hanoi

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Hanoi (VNA) - La Semana de productos Vietnam-Laos se inauguró en Hanoi bajo el tema “Bellas Flores de Cham Pa”, como parte del programa “Vitalidad de los productos vietnamitas”, con el objetivo de presentar productos típicos de ambos países, conectar empresas y ampliar las oportunidades comerciales.

Organizada por el Departamento de Gestión y Desarrollo del Mercado Interno del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam y el Departamento de Comercio Interior de la cartera homóloga de Laos, la actividad refleja la creciente atención de ambos países al fortalecimiento de la cooperación económica y comercial sobre la base de la gran amistad, solidaridad especial y cooperación integral bilateral.

Un producto de Laos (Foto: VNA)

El viceministro vietnamita de Industria y Comercio Nguyen Viet Son destacó que la Semana constituye una actividad concreta para promover los vínculos comerciales. Además de acercar productos característicos a los consumidores, ofrece a empresas, cooperativas y establecimientos productivos un espacio para conocer los mercados, buscar socios y ampliar oportunidades de negocio.

La embajadora de Laos en Vietnam, Khamphao Ernthavanh, señaló que el evento se celebra mientras ambos países implementan acuerdos alcanzados por sus dirigentes sobre cooperación económica, comercial y de inversión. El contacto directo entre empresas y consumidores, añadió, puede contribuir a convertir estos acuerdos en actividades concretas y abrir nuevos canales comerciales.

Por su parte, Tran Huu Linh, director del Departamento de Gestión y Desarrollo del Mercado Interno, destacó que es la primera vez que productos especiales y característicos de Laos se presentan oficialmente en Hanoi.

La muestra incluye arroz glutinoso, carne de búfalo y vacuno, té de árboles centenarios, aceites esenciales, textiles y otros productos tradicionales. Por su parte, el espacio vietnamita reúne especialidades de distintas localidades, como alimentos, artesanías, salsa de pescado, dulces, productos de coco y cosméticos veganos.

Antes de la inauguración, el Departamento de Gestión y Desarrollo del Mercado Interno y la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh del Gobierno firmaron un memorando para implementar el programa “Vitalidad de los productos vietnamitas”.

El acuerdo contempla promover productos vietnamitas, conectarlos con consumidores y canales de distribución nacionales y organizar actividades de formación sobre transformación digital, comercio electrónico, transmisiones en directo, desarrollo de marcas y comunicación digital. También busca vincular a expertos, empresarios, artistas, personas influyentes y redes de emprendimiento juvenil con productores y comerciantes.

Bui Hoang Tung, secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh del Gobierno, destacó que la amplia red juvenil en ministerios, sectores y localidades puede contribuir a promover productos vietnamitas, apoyar la comunicación digital y conectar empresas, cooperativas y productores del programa OCOP (Cada Comuna, Un Producto) con los consumidores.

La Semana ofrece oportunidad para que consumidores y visitantes conozcan y experimenten productos de ambos países, contribuyendo a ampliar los canales de cooperación comercial y los intercambios entre las comunidades empresariales de Vietnam y Laos./.

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