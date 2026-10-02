Empresas británicas y vietnamitas amplían cooperación hacia crecimiento de alto valor

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - A medida que Vietnam entra en una nueva fase de transformación de su modelo de crecimiento, la comunidad empresarial del Reino Unido percibe oportunidades para ampliar la cooperación bilateral más allá del comercio y la inversión, abarcando áreas como la tecnología, la innovación, los recursos humanos y el desarrollo de los mercados de capitales.



Matt Ryland, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Británica en Vietnam (BritCham Vietnam), señaló que el comercio bilateral alcanzó los 10 mil millones de libras esterlinas (13,2 mil millones de dólares) en los doce meses previos a finales de marzo de 2026, lo que representa un aumento interanual del 8,8%.



Este crecimiento se ha visto impulsado por el Tratado de Libre Comercio entre el Reino Unido y Vietnam (UKVFTA), la adhesión del Reino Unido al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y la elevación de los vínculos bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral en octubre de 2025.



Ryland afirmó que estos resultados positivos demuestran un fuerte dinamismo en el comercio y la inversión bilaterales, además de generar mayores oportunidades para que las empresas británicas acompañen el desarrollo de Vietnam.



BritCham actúa no solo como una plataforma de contactos empresariales, sino también como un canal para el diálogo sobre políticas a través del Consejo Británico de Defensa de los Intereses Empresariales (BCAC). Este mecanismo permite a las empresas interactuar directamente con los organismos reguladores, identificar problemas en el entorno empresarial y proponer soluciones.



En 2026, el BCAC colaboró con el Centro Financiero Internacional de Vietnam (VIFC) en la hoja de ruta para el desarrollo de dicho centro en las ciudades de Ho Chi Minh y Da Nang. Asimismo, mantuvo conversaciones con el Ministerio de Finanzas y participó en diversos diálogos público-privados de alto nivel.



Según BritCham Vietnam, estas actividades tienen como objetivo fomentar un entorno empresarial transparente y predecible, permitiendo a las empresas aprovechar mejor las oportunidades derivadas de la nueva fase de desarrollo de Vietnam.



Paralelamente al crecimiento del comercio y la inversión, la calidad de las aportaciones del sector con inversión extranjera cobra cada vez más importancia, a medida que Vietnam transita hacia un modelo de crecimiento impulsado por la productividad y el valor añadido.



Nguyen Linh Chi, directora de Comunicación Corporativa de Unilever Vietnam, afirmó que el capital de inversión, la producción, las exportaciones y la creación de empleo siguen siendo contribuciones importantes de las empresas de inversión extranjera directa (IED) a la economía de Vietnam. No obstante, el sector puede generar un mayor valor a largo plazo en la próxima etapa de desarrollo.



Las empresas de IED pueden acercar la tecnología y la innovación a la economía nacional, invertir en capital humano y capacitación, fortalecer las cadenas de suministro locales y compartir estándares, capacidades y experiencia de gestión con las empresas vietnamitas, señaló.



Estos factores cobran especial relevancia en un momento en que Vietnam busca un crecimiento de mayor calidad, donde la capacidad tecnológica, los recursos humanos y una participación más profunda en las cadenas de valor mundiales adquieren cada vez más importancia.



Desde la perspectiva de la cooperación entre el Reino Unido y Vietnam, estas áreas también despiertan un interés creciente entre las empresas británicas, sumándose a las actividades tradicionales de comercio e inversión.



BritCham Vietnam tiene previsto organizar el Foro Empresarial Reino Unido-Vietnam 2026 el 29 de octubre en Ciudad Ho Chi Minh. El foro se centrará en la transformación del modelo de crecimiento de Vietnam y en el papel de la cooperación empresarial entre el Reino Unido y Vietnam durante este proceso.



El evento incluirá una mesa redonda empresarial, una exposición comercial Reino Unido-Vietnam, sesiones temáticas y una gala, además de reuniones B2B organizadas en el marco de la misión comercial Reino Unido-Vietnam para ayudar a las empresas a explorar mercados y buscar oportunidades concretas de colaboración.



BritCham Vietnam indicó que la combinación de diálogo sobre políticas, exposiciones y actividades de networking empresarial debe servir de plataforma para que las empresas de ambos países aborden cuestiones económicas a largo plazo y transformen los contactos comerciales en oportunidades prácticas de comercio e inversión./.

VNA