Vietnam impulsa expansión del mercado de anacardos en Argentina

Buenos Aires (VNA) - Un seminario empresarial sobre el comercio de anacardos vietnamitas en el mercado argentino se celebró en Buenos Aires, con la participación de la embajadora, Ngo Minh Nguyet, representantes de la Asociación de Anacardos de Vietnam (VINACAS).



Al inaugurar el encuentro este jueves, el jefe de la Oficina Comercial de Vietnam en Argentina, Ngo Manh Khoi, destacó la importancia de la visita de la delegación de VINACAS, que brinda una oportunidad para que productores, procesadores, importadores y distribuidores de ambos países conozcan directamente sus necesidades, intercambien información sobre la capacidad de suministro y exploren oportunidades concretas de cooperación.



Ngo Manh Khoi señaló que Vietnam ha desarrollado una industria de procesamiento de anacardos altamente competitiva y una amplia gama de productos destinados a los mercados internacionales.



Sin embargo, para ampliar su presencia en Argentina, las empresas vietnamitas necesitan conocer mejor las exigencias de los compradores locales en materia de calidad, especificaciones, condiciones comerciales y capacidad de suministro estable, expresó.



Por su parte,el vicepresidente de VINACAS, Nguyen Minh Hoa, informó que el 2025 marcó un nuevo hito para la industria vietnamita del anacardo, al superar por primera vez los 5 mil millones de dólares por el valor de las exportaciones, alcanzando 5,43 mil millones de dólares frente a los 4,34 mil millones registrados en 2024.



Las exportaciones de anacardo procesado alcanzaron cerca de 798 mil toneladas, un aumento de más del 5,7% interanual. Vietnam mantiene el primer puesto mundial en el procesamiento y la exportación de anacardos procesados y representa alrededor del 80% de la cuota del mercado mundial.



Según Nguyen Minh Hoa, los anacardos vietnamitas se exportan actualmente a más de 112 países y territorios, entre ellos China, Estados Unidos y los mercados europeos.



El año pasado, China superó por primera vez a Estados Unidos como principal mercado de exportación de anacardos de Vietnam, con un valor de aproximadamente 1,115 mil millones de dólares, mientras que las exportaciones a EE. UU. alcanzaron unos 975 millones de dólares y a los Países Bajos, 495 millones de dólares.



Destacó que la industria vietnamita no solo cuenta con ventajas en términos de escala, sino que también ha incrementado su capacidad de procesamiento profundo, diversificado sus productos y mejorado su capacidad para responder a las crecientes exigencias de los mercados internacionales.



Además de los mercados tradicionales, América del Sur está emergiendo como una región con un importante potencial para los anacardos vietnamitas, especialmente Argentina, considerada un mercado de interés, añadió.



Nguyen Minh Hoa expresó su deseo de que, mediante esta visita, VINACAS pueda fortalecer el contacto directo con importadores y distribuidores argentinos, conocer mejor las necesidades del mercado y ampliar su red de socios.



Según las estadísticas, las exportaciones vietnamitas de anacardos procesados a Argentina superaron las 270 toneladas en 2025, 1,7 veces más que en 2024, con un valor cercano a 1,2 millones de dólares.



Durante el seminario, el especialista Agustín Fernández Rivas analizó las perspectivas del mercado de anacardos en Argentina, América del Sur y Vietnam.



Según los datos presentados, el mercado mundial de anacardos alcanzó un valor estimado de 11 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que registre un crecimiento anual de alrededor del 7%. En América del Sur, el mercado podría aumentar de unos 403 millones de dólares en 2025 a 564 millones en 2031.



Los participantes argentinos identificaron diversos canales con potencial para la comercialización de anacardos vietnamitas, incluidos supermercados, tiendas de alimentos saludables, la industria alimentaria y el segmento de bebidas de origen vegetal.



Por su parte, representantes de empresas vietnamitas presentaron sus capacidades de producción, procesamiento y exportación, y analizaron la posibilidad de adaptar sus productos a las necesidades específicas del mercado argentino.



Numerosas empresas argentinas manifestaron interés en incrementar las importaciones de anacardos vietnamitas y continuar las conversaciones con sus potenciales socios tras el seminario, abriendo perspectivas para establecer relaciones comerciales a largo plazo./.

VNA