Da Nang alcanza el puesto 71 entre los centros financieros mundiales

Da Nang, Vietnam (VNA) – El Centro Financiero Internacional de Vietnam en Da Nang (VIFC-DN) se situó en el puesto 71 entre 117 centros financieros de todo el mundo en la última edición del Índice de Centros Financieros Globales (GFCI), informó hoy un funcionario.



Dang Dinh Duc, vicepresidente permanente del organismo ejecutivo del VIFC-DN, destacó que el centro debutó en la clasificación GFCI 40, la cual evaluó 117 de los 139 centros financieros estudiados a nivel global.



La entrada del VIFC-DN en el puesto 71 representa un hito internacional notable para un centro financiero aún en fase de desarrollo; refleja los cimientos que tanto el centro como la ciudad de Da Nang están construyendo gradualmente para conectar con los flujos de capital, las instituciones financieras y los mercados internacionales, afirmó Dinh Duc.



Describió esta clasificación como un punto de partida y un estímulo para que el VIFC-DN acelere sus esfuerzos por hacer realidad el centro financiero en Da Nang.



Aprovechando el potencial y las ventajas de la urbe, así como el apoyo del gobierno, los ministerios y diversos sectores, y la colaboración con organizaciones internacionales, instituciones financieras, empresas tecnológicas y socios nacionales y extranjeros, el VIFC-DN continuará mejorando su marco institucional, desarrollando recursos humanos, promoviendo nuevos productos financieros y ampliando su conectividad global, indicó.



El centro también tiene como objetivo apoyar a los inversores en el establecimiento y la expansión de sus operaciones en Da Nang, contribuyendo así a crear un entorno empresarial transparente, favorable y competitivo.



Por otro lado, el Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC-HCMC) ocupó el puesto 67 en la clasificación mundial de centros financieros.



A diferencia de las clasificaciones basadas únicamente en volúmenes de transacciones o flujos de capital, el GFCI evalúa la competitividad de los centros financieros en muchas dimensiones. La edición GFCI 40 combina 144 factores cuantitativos con 39.531 evaluaciones realizadas por 6.147 profesionales del ámbito financiero y de servicios especializados, centrándose en cinco áreas clave: entorno empresarial, capital humano, infraestructura, desarrollo del sector financiero y reputación internacional./.

VNA