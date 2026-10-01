Nguyen Thi Lan Anh presta juramento como primera jueza vietnamita del ITLOS

Berlín (VNA)- La profesora asociada y doctora Nguyen Thi Lan Anh, de Vietnam, junto con los jueces electos de Ghana, Brasil, Túnez e India, prestó juramento hoy para asumir su cargo en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS), en la ciudad de Hamburgo, al norte de Alemania.



Con este acto, Lan Anh se convirtió en la primera persona de nacionalidad vietnamita en asumir esta función en los 30 años de historia y desarrollo del ITLOS, marcando un hito histórico en los esfuerzos de Vietnam por integrarse en los mecanismos de jurisdicción internacional.



Anteriormente, durante la 36.ª Reunión de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), celebrada en Nueva York (Estados Unidos) el 18 de junio de 2026, Lan Anh fue elegida jueza del ITLOS para el mandato 2026-2035, en la primera ronda de votaciones y con el mayor número de sufragios entre los candidatos de la región de Asia-Pacífico.



Con ese resultado, se convirtió también en la primera mujer del Sudeste Asiático en ocupar una magistratura en el órgano judicial especializado en derecho del mar establecido en virtud de la UNCLOS. Su mandato como jueza comienza oficialmente el 1 de octubre de 2026.



La incorporación, por primera vez, de una jueza vietnamita al ITLOS refleja el reconocimiento y la alta valoración de la comunidad mundial hacia la capacidad profesional de los expertos jurídicos de Vietnam, así como del papel y las contribuciones del país a la promoción de la supremacía del derecho internacional.



Este hecho representa un hito histórico en el proceso de integración jurídica global de Vietnam y contribuye a consolidar su posición como miembro activo y responsable de la comunidad internacional. En su calidad de jueza independiente, la jurista vietnamita podrá contribuir directamente a la labor del Tribunal, promoviendo la interpretación y aplicación uniforme de la UNCLOS de 1982, la solución pacífica de controversias y el fortalecimiento del orden jurídico en los mares y océanos.



Nguyen Thi Lan Anh, de Vietnam, junto con los jueces electos de Ghana, Brasil, Túnez e India. (Foto: VNA)

De acuerdo con el Estatuto del ITLOS, antes de asumir sus funciones, los jueces deben prestar juramento público de ejercer sus potestades de manera imparcial, honesta, íntegra y concienzuda. El Tribunal está integrado por 21 jueces independientes, elegidos sobre la base de su reputación de imparcialidad e integridad, así como de su reconocida competencia en el ámbito del derecho del mar, garantizando asimismo la representación de los principales sistemas jurídicos y una distribución geográfica equitativa.



El ITLOS es un órgano judicial internacional independiente encargado de resolver pacíficamente las controversias relativas a la interpretación y aplicación de la UNCLOS de 1982. Fue establecido en virtud de dicha Convención y celebró su sesión inaugural el 18 de octubre de 1996.



Hasta finales de septiembre de 2026, el Tribunal ha conocido de 36 casos, incluidos procedimientos de solución de controversias, solicitudes de opiniones consultivas, solicitudes de pronta liberación de buques y peticiones de medidas provisionales.



Las tres opiniones consultivas emitidas por el Tribunal en 2011, 2015 y 2024 han contribuido significativamente a esclarecer las obligaciones de los Estados en relación con las actividades en la zona internacional de los fondos marinos, la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), y la protección del medio marino frente al cambio climático./.