Máximo dirigente recibe a presidente del Banco de Japón para la Cooperación Internacional

Hanoi (VNA) El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, recibió hoy en esta capital al presidente del Banco de Japón para la Cooperación Internacional de (JBIC), Maeda Tadashi.



Durante la reunión, el secretario general y presidente, To Lam, expresó su satisfacción por el rápido, sustancial y eficaz desarrollo de las relaciones entre Vietnam y Japón desde su elevación a una Asociación Estratégica Integral, caracterizadas por un alto nivel de confianza política, una cooperación económica que constituye un pilar fundamental y una colaboración cada vez más sustantiva y práctica en ciencia y tecnología.



Asimismo, valoró positivamente el papel y las contribuciones del JBIC al desarrollo socioeconómico de Vietnam y al fortalecimiento de los vínculos económicos bilaterales mediante la cooperación financiera, la promoción de las inversiones de empresas japonesas y el apoyo a la ejecución de proyectos clave en Vietnam en ámbitos como la energía, la generación eléctrica y las infraestructuras.



Afirmó que Vietnam está acelerando la renovación de su modelo de crecimiento e impulsando la industrialización y la modernización sobre la base de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital. También destacó la importancia de la cooperación con Japón y otros países para garantizar la seguridad energética en un contexto internacional marcado por la incertidumbre.



Pidió al JBIC que continúe desempeñando un papel clave en la movilización y conexión de los recursos financieros de Japón con las necesidades de desarrollo de Vietnam, así como en la coordinación de esfuerzos para promover y atraer capital de inversión de alta calidad destinado a nuevos proyectos en ámbitos como las infraestructuras, los semiconductores, la inteligencia artificial y los centros de datos.



Asimismo, solicitó compartir experiencias en la gestión y el desarrollo de centros financieros y económicos y fomentar la participación de instituciones financieras y bancos japoneses en los centros financieros recientemente establecidos en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang.



En cuanto a la cooperación energética, el líder vietnamita pidió al JBIC que continúe coordinando e impulsando de manera sustantiva la implementación de proyectos en el marco de la Comunidad Asiática de Emisiones Cero (AZEC), al tiempo que fortalece los intercambios sobre posibles áreas de cooperación en el marco de Power Asia, incluida la creación de una reserva estratégica de energía.



Por su parte, Maeda Tadashi afirmó que el JBIC concede gran importancia al mercado vietnamita y desea seguir trabajando estrechamente con los organismos y las empresas vietnamitas para impulsar proyectos concretos de cooperación en ámbitos como la inteligencia artificial, los semiconductores, la transformación digital, la transición ecológica, la robótica y la energía, en consonancia con las prioridades de desarrollo de Vietnam y con la orientación de la cooperación económica bilateral en la nueva etapa.



Señaló que la cooperación en proyectos energéticos destinados a garantizar un suministro eléctrico estable para impulsar el desarrollo de la robótica y la IA física constituye un ámbito con un gran potencial de cooperación para Vietnam.



También compartió información sobre la iniciativa Power Asia, anunciada por el primer ministro japonés Takaichi en abril pasado con el objetivo de garantizar un suministro energético estable a los países asiáticos, y afirmó que Japón está dispuesto a compartir su experiencia y apoyar a Vietnam en la creación de un sistema de reservas de petróleo crudo.



Asimismo, informó que el JBIC, junto con la Comisión Central de Políticas y Estrategias, celebrará el primer Diálogo de Políticas durante su visita a Vietnam. También anunció que el JBIC y el banco VPBank destinarán un paquete de financiación de 27 millones de dólares para la construcción de un sistema de transmisión eléctrica en el marco del mecanismo AZEC, y señaló que el banco japonés prioriza la implementación de nuevos proyectos de transmisión eléctrica entre los países de la ASEAN./.

VNA