Vietnam y EE.UU. buscan concluir pronto acuerdo comercial recíproco

Hanoi (VNA)- Vietnam y Estados Unidos han registrado avances positivos en las negociaciones para alcanzar y firmar próximamente un acuerdo comercial recíproco, justo y equilibrado, informó hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang.



En la rueda de prensa ordinaria de la Cancillería, la funcionaria respondió a preguntas de de la prensa sobre las negociaciones del acuerdo de comercio recíproco entre Vietnam y Estados Unidos que, según se informó durante la reciente visita de trabajo del secretario general del Partido Comunista y presidente To Lam a Estados Unidos, han logrado avances significativos y se encuentran “muy cerca de un resultado final”.



Recordó que el 21 de septiembre, en Nueva York, el líder vietnamita recibió al embajador Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos (USTR). Ambas partes reconocieron los avances logrados en las negociaciones, con el objetivo de alcanzar pronto un acuerdo que establezca un marco estable y duradero para las relaciones económicas, comerciales y de inversión entre los dos países.



Sobre esta base, Vietnam y Estados Unidos continúan intercambiando opiniones para impulsar las negociaciones y alcanzar resultados positivos, garantizando los intereses legítimos de los ciudadanos y las empresas y teniendo en cuenta las condiciones de desarrollo de cada país, señaló la portavoz.



Según Pham Thu Hang, este proceso contribuirá a fortalecer la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos y a promover la prosperidad común.



Los organismos competentes vietnamitas proporcionarán información completa y específica una vez que ambas partes hayan alcanzado un acuerdo sobre el contenido del pacto, añadió.



En cuanto a informaciones de medios internacionales según las cuales la Unión Europea (UE) prevé retirar a Vietnam de su lista de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales en la actualización de octubre, la portavoz destacó la cooperación entre Vietnam y la UE en este ámbito.



En el marco de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-UE, Vietnam ha mantenido intercambios y una cooperación estrecha y responsable con el Consejo Europeo y los Estados miembros para informar sobre los avances en la mejora del sistema jurídico y de las políticas tributarias, orientados hacia una mayor coherencia, transparencia y equidad y en consonancia con las normas y prácticas internacionales.



Esta cooperación, señaló, busca favorecer una evaluación más objetiva y completa de la situación en Vietnam y contribuir a fortalecer la cooperación entre el país y sus socios europeos en favor del desarrollo y la prosperidad comunes./.

VNA