Presentan a la comunidad vietnamita en Corea del Sur una aplicación para aprender vietnamita

Seúl (VNA) – El ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, presenció el 1 de octubre la entrega a la Embajada de Vietnam en Corea del Sur de una aplicación para el aprendizaje del vietnamita desarrollada por el Instituto de Tecnología de Correos y Telecomunicaciones (PTIT).



La iniciativa busca facilitar el aprendizaje del idioma entre los niños de las más de 100.000 familias multiculturales vietnamita-coreanas, al tiempo que contribuye a preservar la identidad cultural vietnamita y reforzar sus vínculos con la patria.



Gracias al uso de tecnologías digitales y métodos de aprendizaje interactivos, la aplicación permite a los niños estudiar vietnamita de forma flexible, dinámica y atractiva.

Durante la ceremonia de entrega, el ministro Vu Hai Quan destacó el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación a la hora de responder a necesidades sociales concretas, incluido el apoyo a las comunidades vietnamitas en el extranjero.



Señaló que el desarrollo y la puesta en funcionamiento de productos tecnológicos destinados a las comunidades vietnamitas en el exterior no solo aportan valor tecnológico, sino que también contribuyen a conectar a las personas, preservar la identidad cultural y difundir los valores culturales de Vietnam en el ámbito internacional.



La Embajada de Vietnam en Corea del Sur informó de que coordinará con organizaciones vietnamitas, instituciones educativas y otras entidades pertinentes para dar a conocer la aplicación entre las familias que puedan beneficiarse de ella. Asimismo, recogerá las opiniones de los usuarios con el fin de perfeccionar sus contenidos y funcionalidades y hacerla más práctica y accesible para los niños vietnamitas que crecen en entornos multiculturales.



La entrega se enmarcó en una serie de actividades diplomáticas y de cooperación desarrolladas en Seúl por el Ministerio de Ciencia y Tecnología bajo la dirección del ministro Vu Hai Quan, centradas en ámbitos como las tecnologías digitales, la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, la seguridad nuclear y las aplicaciones tecnológicas destinadas a las comunidades vietnamitas en el extranjero.



Previamente, el 1 de octubre, la Embajada de Vietnam acogió el Foro de Tecnología Digital Vietnam-Corea del Sur 2026, que reunió a más de 100 delegados y representantes de empresas tecnológicas de ambos países.



En su intervención en el foro, Vu Hai Quan afirmó que la ciencia, la tecnología y la transformación digital se están convirtiendo en un pilar importante de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Corea del Sur.



El ministro instó a ambas partes a impulsar un espíritu de "cocreación", pasando de la subcontratación tradicional a la investigación conjunta, el diseño de productos, el desarrollo tecnológico y la ejecución de proyectos de prueba de concepto (PoC).



También abogó por vincular las infraestructuras digitales, la IA y las tecnologías de semiconductores con la manufactura, conectar la investigación con la formación de recursos humanos altamente cualificados y ampliar la cooperación hacia los mercados internacionales.



Asimismo, el 1 de octubre, el ministro Vu Hai Quan se reunió en Seúl con el viceprimer ministro y ministro de Ciencia y TIC de Corea del Sur, Bae Kyung-hoon.



Ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre la cooperación estratégica en tecnologías emergentes, entre ellas la IA, los semiconductores, la tecnología cuántica, las nuevas energías, la seguridad de la información y las telecomunicaciones de próxima generación (5G/6G).



Los dos ministros acordaron seguir aplicando eficazmente la segunda fase del proyecto de desarrollo del Instituto de Ciencia y Tecnología Vietnam-Corea del Sur(VKIST), con el objetivo de convertirlo en un centro clave de investigación industrial que sirva de puente entre los ecosistemas de innovación de ambos países.



Asimismo, los dos ministerios acordaron explorar un marco integral de cooperación en materia de IA que abarque la formación de recursos humanos altamente cualificados, la creación de un Centro de Formación en IA en Vietnam, la puesta en marcha de proyectos piloto sobre aplicaciones responsables de la IA y el intercambio de experiencias en el desarrollo del gobierno digital.



Más tarde ese mismo día, Vu Hai Quan y la delegación que lo acompañaba visitaron la Comisión de Seguridad y Protección Nuclear (NSSC) de Corea del Sur para intercambiar experiencias sobre regulación de la seguridad nuclear y desarrollo de capacidades, en apoyo a la estrategia de Vietnam para el desarrollo y la aplicación de la energía nuclear hasta 2035, con visión a 2050.



Vietnam propuso que la NSSC intensifique su apoyo a la Agencia de Seguridad Radiológica y Nuclear de Vietnam, especialmente en ámbitos como el establecimiento de sistemas regulatorios independientes, la evaluación de la seguridad, las inspecciones nucleares y los procedimientos de concesión de licencias para tecnologías avanzadas.



Ambas partes acordaron celebrar en octubre un taller temático en línea y elaborar un plan de cooperación para el período 2026-2030 sobre la base del memorando de entendimiento vigente, contribuyendo así a profundizar y hacer más sustantiva la cooperación bilateral en materia de seguridad nuclear./.

VNA