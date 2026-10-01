Dong Thap refuerza el control de los pesqueros para combatir la pesca IUU

Dong Thap, Vietnam (VNA) - Las autoridades de la provincia vietnamita de Dong Thap han intensificado la gestión de los buques pesqueros y las medidas contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), con el objetivo de superar la “tarjeta amarilla” de la Comisión Europea.



El vicepresidente del Comité Popular provincial y jefe del Comité Directivo para la lucha contra la pesca IUU, Nguyen Phuoc Thien, pidió a los organismos y localidades reforzar la divulgación de las normas, y garantizar que ningún pesquero opere más allá de los límites permitidos. También instó a intensificar las inspecciones, la coordinación y la supervisión, así como a sancionar estrictamente las infracciones conforme a la ley.



Las autoridades locales deberán realizar inspecciones en puertos, fondeaderos y puntos de desembarque, y revisar el cumplimiento de las medidas destinadas a evitar que los buques pesqueros atraquen en lugares no autorizados.



Las fuerzas competentes también reforzarán el control de los equipos de radiocomunicación y de los sistemas de seguimiento de buques (VMS) por satélite, garantizando que cuenten con las licencias correspondientes. La provincia continuará destinando recursos a la renovación y sustitución de equipos VMS, así como a las políticas de reconversión laboral y desguace de buques que ya no tengan previsto faenar.



En este marco, el Consejo Popular provincial aprobó la Resolución Nº 47/2025/NQ-HDND, de 31 de diciembre de 2025, sobre ayudas para la reconversión laboral y el desguace de pesqueros. El presupuesto previsto supera los 1,2 millones de dólares, incluidos 1,1 millones para el desguace y más de 100 mil dólares para apoyar a los propietarios y tripulantes en la formación profesional y la búsqueda de empleo.



Dong Thap ya ha completado la concesión de licencias al 100% de los pesqueros en actividad. Todos están registrados, inspeccionados, identificados y equipados con VMS, y mantienen la señal de seguimiento conforme a las normas. Desde 2024, la provincia no ha registrado ningún caso de pesqueros que hayan infringido las normas al operar en aguas extranjeras.



El Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Dong Thap ha reforzado la coordinación para inspeccionar y sancionar a los buques que pierden la señal VMS en el mar. También ha reorganizado los equipos de supervisión e inspección de pesqueros y establecido un grupo para verificar la instalación y precintado de los equipos de seguimiento y los dispositivos VX 1700 en los buques que permanecen en tierra.



Asimismo, la provincia ha desplegado de forma coordinada el sistema electrónico de trazabilidad de productos pesqueros (eCDT), con el objetivo de garantizar la transparencia y legalidad de los productos destinados a la exportación. El 100% de los buques que salen y entran en puerto y de las empresas compradoras deben actualizar la información en el sistema.



En los puertos pesqueros de My Tho y Vam Lang, el control de las embarcaciones se mantiene de forma estricta. Desde comienzos de año, ambos puertos han gestionado 4.784 entradas, con más de 32.700 toneladas de productos pesqueros desembarcados y registrados conforme a las normas.



Durante los primeros nueve meses de 2026, el 100% de las entradas y salidas de buques y de los recibos emitidos en ambos puertos se gestionaron mediante el sistema eCDT. Hasta la fecha, no se ha detectado ningún lote exportado al mercado europeo que infringiere las normas sobre pesca IUU ni ningún expediente de exportación con errores que requiriera verificación o explicación./.

VNA