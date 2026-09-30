Sociedad

Vietnam aplaza el fallo contra exministra de Salud y otros nueve acusados

El Tribunal Popular Supremo de Vietnam aplazó hasta el 1 de octubre el fallo de apelación contra la exministra de Salud Nguyen Thi Kim Tien y otros nueve acusados.

La exministra Nguyen Thi Kim Tien y los demás acusados ​​en el juicio de primera instancia a finales de mayo. (Foto: laodong.vn)
La exministra Nguyen Thi Kim Tien y los demás acusados ​​en el juicio de primera instancia a finales de mayo. (Foto: laodong.vn)

Hanoi (VNA) - El Tribunal Popular Supremo de Vietnam aplazó hoy el fallo contra la exministra de Salud Nguyen Thi Kim Tien y otros nueve acusados en el caso de los proyectos de las segundas instalaciones de los hospitales Bach Mai y Viet Duc, después de que sus abogados y ellos mismos solicitaran más tiempo para cumplir con sus obligaciones de reparación.

Los acusados Nguyen Doan Tu, exsubdirector del Departamento de Equipos e Infraestructuras Médicas; Le Van Cu, exsubdirector del Instituto de Economía de la Construcción; Tran Van Sinh, exjefe de la División de Estimación Técnica de la Junta de Gestión de Proyectos Médicos Clave; y Nguyen Kim Trung, exsubdirector de esta junta, señalaron que pedirán a sus familias que aporten recursos adicionales.

La exministra Nguyen Thi Kim Tien no estuvo presente en la vista de apelación debido a que se encuentra recibiendo tratamiento en un hospital y fue representada por su abogado. Este señaló que su defendida desea contribuir a reparar los daños y aportará 1.100 millones de dongs (unos 41.800 dólares) adicionales.

En primera instancia, Nguyen Thi Kim Tien fue condenada a seis años de prisión y a pagar 108.000 millones de dongs (unos 4,11 millones de dólares) por las infracciones que provocaron pérdidas y despilfarro en los proyectos de las segundas instalaciones de los hospitales Bach Mai y Viet Duc. La exministra apeló para solicitar una reducción de la pena, la suspensión de su ejecución y una reducción de la obligación de indemnizar los daños.

El representante de la Fiscalía en la instancia de apelación apoyó la solicitud y propuso suspender temporalmente la sesión para que los acusados continuaran presentando sus planes de reparación.

Tras escuchar a la Fiscalía, la Sala de Apelaciones decidió suspender la sesión sin dictar todavía el fallo sobre las penas. El juicio se reanudará a las 14:00 horas del 1 de octubre.

Durante la vista de apelación, la Fiscalía había propuesto reducir las penas de Nguyen Thi Kim Tien; Nguyen Chien Thang, exdirector de la Junta de Gestión de Proyectos Médicos Clave del Ministerio de Salud; Tran Van Sinh; Dao Xuan Sinh, director de la Sociedad Anónima de Consultoría de Inversión y Construcción SHT; Hoang Xuan Hiep, exjefe de la División de Economía y Desarrollo Urbano del Instituto de Economía de la Construcción; y Le Thanh Thiem, director de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Sao Nam Song Hong.

En cambio, la Fiscalía propuso rechazar las apelaciones y mantener las sentencias de primera instancia para Nguyen Huu Tuan, exdirector de la Junta de Gestión de Proyectos Especializados de Construcción de Obras Médicas y responsable de la gestión y administración de la Junta de Gestión de Proyectos Médicos Clave del Ministerio de Salud; Nguyen Kim Trung; Le Van Cu; y Nguyen Doan Tu.

Según la sentencia de primera instancia, durante la ejecución de los proyectos de las segundas instalaciones de los hospitales Bach Mai y Viet Duc, Nguyen Thi Kim Tien y varias personas del Ministerio de Salud, la Junta de Gestión de Proyectos Médicos Clave y entidades relacionadas cometieron infracciones en la selección de consultores extranjeros, la designación de contratistas y la aprobación de los planes de selección de contratistas.

Estas infracciones provocaron el estancamiento y la prolongación de ambos proyectos, que no alcanzaron los objetivos previstos y ocasionaron pérdidas y despilfarro de bienes estatales por más de 803.000 millones de dongs (más de 30,5 millones de dólares)./.

VNA
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