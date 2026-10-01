Vietnam promueve el papel y la posición de las personas mayores

Hanoi (VNA) - Ante el rápido envejecimiento de la población, el Gobierno de Vietnam ha puesto en marcha diversas políticas de seguridad social para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores, al tiempo que promueven su potencial y convierten los desafíos del envejecimiento demográfico en oportunidades de desarrollo.

Una de las políticas importantes es la Resolución 72-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el fortalecimiento de la protección y el cuidado de la salud de la población, que presta especial atención a las necesidades de salud de las personas mayores.

El Gobierno también promulgó la Estrategia Nacional sobre las Personas Mayores, la Directiva 35/CT-TTg sobre el fortalecimiento del trabajo relacionado con las personas mayores, y la Resolución 36/NQ-CP sobre la promoción de servicios de atención sanitaria de alta calidad para este grupo.

Por otro lado, la Ley de Población de 2025, vigente desde el 1 de julio de 2026, establece que cada persona debe prepararse activamente para la vejez en los ámbitos de la salud, las finanzas y la salud mental; participar en los seguros sociales y de salud; adquirir conocimientos y habilidades, y desarrollar diversas modalidades de atención a las personas mayores en el hogar y la comunidad.

Según la Decisión 1116/QD-TTg, desde 2026 las personas mayores tienen derecho a un examen médico periódico gratuito al menos una vez al año. Para 2030, el 100% de las provincias y ciudades deberán contar con centros de atención a personas mayores mediante modalidades de socialización, así como con hospitales geriátricos o hospitales generales con servicios de geriatría; además, se prevé desarrollar centros de atención diurna para personas mayores en al menos el 20% de los casos.

De acuerdo con la Asociación de Personas Mayores de Vietnam, hasta septiembre de 2026 el país cuenta con más de 3,53 millones de personas mayores que reciben prestaciones mensuales del seguro social, incluidos unos 2,35 millones de pensionistas y 530.000 beneficiarios de prestaciones del seguro social; más de 1,2 millones obtienen prestaciones de asistencia social.

Cerca de 15,7 millones de personas mayores disponen de seguro médico, más del 69% se somete a revisiones médicas periódicas y el 80% tienen expedientes de seguimiento de salud.

Las personas mayores no solo reciben atención, sino que continúan contribuyendo activamente a la sociedad. Alrededor de 9 millones siguen participando en el trabajo, la producción y los negocios; más de 733.000 participan en organizaciones del Partido, organismos públicos y organizaciones sociales, mientras que más de 1,1 millones contribuyen al mantenimiento del orden y la seguridad.

Los alumnos de la escuela secundaria Muong Thanh en la provincia de Dien Bien escuchan al ex coronel Nong Van Khau relatar historias sobre la campaña de Dien Bien Phu (Fuente: VNA)

Cerca de 80.000 clubes culturales y deportivos reúnen a más de 3 millones de personas mayores, y más de 9.000 clubes intergeneracionales de autoayuda contribuyen a fortalecer los vínculos comunitarios.

Sin embargo, el rápido envejecimiento demográfico genera una presión creciente sobre los sistemas de salud y seguridad social, el mercado laboral y los servicios de atención. Las personas mayores en zonas remotas y montañosas siguen enfrentando dificultades; los centros de asistencia y los servicios de atención aún no satisfacen plenamente la demanda, los recursos de socialización son limitados y persisten obstáculos para el acceso al empleo y la transformación digital.

El presidente de la Asociación de Personas Mayores de Vietnam, Nguyen Thanh Binh, señaló que la organización priorizará recursos para atender a las personas mayores en zonas remotas, montañosas y habitadas por minorías étnicas, con el objetivo de que el 100% de las comunas cuenten con clubes intergeneracionales de autoayuda que funcionen eficazmente.

El Ministerio de Salud también ha propuesto ajustar y elevar las prestaciones de jubilación social, mientras que el Ministerio del Interior consulta un proyecto de modificación de la Ley del Seguro Social que contempla reducir gradualmente hasta los 70 años la edad para acceder a esta política.

Con motivo del Mes de Acción por las Personas Mayores de Vietnam 2026, se han organizado numerosas actividades para sensibilizar sobre su cuidado y promover su papel en la sociedad.

La viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra destacó la necesidad de pasar de un enfoque centrado en el cuidado y la asistencia a otro que reconozca a las personas mayores como un recurso y un motor del desarrollo sostenible, en consonancia con el rápido envejecimiento de la población de Vietnam./.

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