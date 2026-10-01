Vietnam y OMPI cooperan en aplicación de normas de propiedad intelectual

Ginebra (VNA) - Una delegación del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam mantuvo una sesión de trabajo con el Comité Asesor sobre Observancia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Ginebra (Suiza), con el objetivo de fortalecer la cooperación en la lucha contra las infracciones de los derechos de propiedad intelectual.



Durante la reunión, celebrada el 30 de septiembre, la delegación vietnamita informó a los representantes de la OMPI sobre la campaña de este año contra los delitos relacionados con la propiedad intelectual, centrándose en las infracciones de los derechos de autor y derechos conexos en el ciberespacio.



Tras tres meses de intensas labores de aplicación de la ley, la policía vietnamita identificó y verificó 600 casos, inició procedimientos legales en 205 casos que involucraban a 293 sospechosos e incautó mercancías por un valor superior a 300 millones de dongs (alrededor de 11.400 dólares).



De los casos procesados, 30 implicaban a 96 sospechosos acusados de infringir derechos de autor y derechos conexos, mientras que 175 involucraban a 197 sospechosos acusados de infringir derechos de propiedad industrial. Asimismo, las autoridades impusieron sanciones administrativas a 1.374 personas.



La parte vietnamita señaló que el rápido desarrollo de la economía digital, el comercio electrónico y la inteligencia artificial (IA) ha venido acompañado de infracciones de propiedad intelectual cada vez más sofisticadas y de carácter transnacional, a menudo vinculadas a otras formas de delincuencia.



En este contexto, el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam expresó su deseo de intensificar el intercambio de información y de experiencias en materia de aplicación de la ley, así como de fortalecer la capacidad de ejecución y ampliar la cooperación multilateral entre los organismos nacionales encargados de hacer cumplir la ley y las organizaciones internacionales especializadas.



La cartera afirmó que la lucha contra los delitos de propiedad intelectual constituye una parte importante de la salvaguardia de la seguridad nacional y de la protección de los derechos e intereses legítimos de organizaciones e individuos. También reiteró su disposición a recibir información y a coordinar acciones para abordar las presuntas infracciones de propiedad intelectual relacionadas con Vietnam.



Un representante de la OMPI presentó programas de cooperación a largo plazo destinados a apoyar a los Estados miembros en las reformas legislativas derivadas del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), basándose en los compromisos asumidos por cada país.



La OMPI manifestó su disposición a cooperar con Vietnam en función de sus necesidades prácticas, lo que incluye impartir formación en línea sobre propiedad intelectual, enviar expertos para apoyar el fortalecimiento de capacidades de la policía vietnamita y compartir listas de vigilancia de sitios web sospechosos de infringir los derechos de propiedad intelectual.



La delegación vietnamita subrayó que una cooperación más estrecha con la OMPI contribuiría a mejorar la eficacia de la prevención de delitos contra la propiedad intelectual en el país, permitiéndole al mismo tiempo realizar aportaciones más prácticas a los esfuerzos internacionales para proteger los derechos de propiedad intelectual y combatir las infracciones transfronterizas./.

VNA