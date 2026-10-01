Vietnam asegura preparación proactiva, profesional y eficaz para Año APEC 2027

Hanoi (VNA)- El Comité Nacional para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027 celebró hoy su cuarta reunión en Hanoi para revisar los preparativos para el Año APEC 2027 y la Reunión Informal de Altos Funcionarios de dicho mecanismo (ISOM).



Al presidir la reunión, el viceprimer ministro permanente y presidente del Comité, Pham Gia Tuc, destacó que ser sede de APEC 2027 es una importante actividad diplomática multilateral y una oportunidad para que Vietnam fortalezca su posición en esta nueva era de desarrollo.



Por tal motivo, instó a los ministerios, agencias y autoridades locales a acelerar los preparativos, finalizar los cronogramas y mejorar la coordinación.



En cuanto a la logística, instruyó al Ministerio de Finanzas a agilizar la aprobación de las asignaciones suplementarias para 2026 y su distribución para 2027, garantizando al mismo tiempo el uso eficiente y económico de los recursos.



Las localidades que acojan las reuniones de altos funcionarios serán responsables de garantizar la infraestructura y las condiciones necesarias, aprovechando además estos eventos para promover su cultura, turismo, gastronomía y productos típicos.



El Subcomité de Comunicación y Cultura tiene la tarea de desarrollar un plan de comunicación detallado, coordinar su implementación con los medios de comunicación, las agencias de prensa y las localidades, y finalizar el logotipo, la identidad visual y los materiales de comunicación clave, incluidos los videos promocionales para el Año del APEC, antes del 15 de octubre. También será responsable de lanzar un programa piloto para el sitio web oficial del APEC para el registro de delegados, y de finalizar el diseño del Centro de Prensa de Phu Quoc.



Gia Tuc instruyó al Subcomité de Seguridad y Salud a garantizar las condiciones de seguridad e higiene en los eventos y a estar preparado para afrontar cualquier circunstancia imprevista. Respecto a la Semana de Líderes Económicos de APEC 2026 en China, el Ministerio de Relaciones Exteriores preparará la participación de los líderes vietnamitas, incluyendo los mensajes para la ceremonia de traspaso de la sede y las actividades bilaterales y multilaterales.



En cuanto a la ISOM, prevista para diciembre de 2026, el subjefe del Gobierno la describió como la primera actividad oficial del Año APEC 2027 y una importante prueba de los preparativos. La secretaría, en coordinación con la provincia de Gia Lai, deberá preparar minuciosamente el contenido, la lista de invitados, la infraestructura, la logística, el protocolo, la seguridad, la sanidad y las comunicaciones.



Asimismo, solicitó a los ministerios y sectores que finalicen sus planes de actividades para el Año APEC 2027 antes de noviembre de 2026, para que Vietnam esté plenamente preparado para asumir su papel de país anfitrión durante la Semana de Líderes Económicos de APEC en noviembre de 2026.



Al presentar el informe, el viceministro de Relaciones Exteriores Nguyen Minh Vu, jefe de la Secretaría de APEC 2027, declaró que los preparativos avanzan en cinco áreas: organización, contenido, logística, capacitación y comunicación. El Comité Nacional para el APEC 2027 se ha consolidado y el borrador del contenido para el Año APEC 2027 se ha finalizado. Se han identificado tres prioridades: mejorar la productividad, promover la integración regional y fortalecer la resiliencia y el dinamismo de las economías.



Los subcomités y la Secretaría también inspeccionaron las sedes designadas para las Reuniones de Altos Funcionarios de APEC 2027 en Gia Lai, Khanh Hoa, Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh. Según el vicecanciller, los cinco componentes avanzan generalmente según lo previsto. Sin embargo, persisten dificultades en cuanto a la aprobación de fondos, especialmente para algunas actividades planificadas para 2026 y ciertos proyectos de infraestructura local.



Representantes de subcomités y ministerios, así como de las provincias pertinentes y la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam, analizaron las tareas clave que se llevarán a cabo en el cuarto trimestre de 2026 y el progreso de los proyectos para la Semana de Líderes Económicos de APEC 2027./.

VNA