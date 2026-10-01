Líder vietnamita pide acercar labor ideológica a la realidad y al pueblo

Hanoi (VNA)- La labor ideológica debe partir de la realidad, y la confianza del pueblo debe construirse con resultados prácticos, aseveró el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, al presidir hoy una reunión con la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central de la organización política.



En la cita, el máximo dirigente vietnamita abogó por unificar la percepción y los criterios de orientación, señalando que un trámite resuelto dentro del plazo, una petición atendida satisfactoriamente, un proyecto completado a tiempo o una política aplicada con equidad son elementos que contribuyen directamente a consolidar la confianza pública.



La labor ideológica es responsabilidad directa de los comités del Partido y de sus dirigentes, y no una tarea exclusiva del sector de propaganda y educación. Los organismos encargados de formular las políticas deben asumir la responsabilidad tanto de la calidad de las normativas como de su aplicación, información y explicación. La Comisión de Propaganda y Educación desempeña funciones de asesoramiento, orientación, guía, coordinación e inspección, sin sustituir la responsabilidad de rendición de cuentas ni la corrección de errores que corresponde a otras instituciones.



El mandatario enfatizó la necesidad de establecer un circuito formal que abarque desde la escucha, verificación y análisis hasta la remisión al organismo competente, la resolución, la respuesta y la posterior comprobación de los resultados. La información sobre el pensamiento y el estado de ánimo social debe integrarse en el proceso de toma de decisiones. La eficacia de la labor ideológica debe medirse por las transformaciones reales en la percepción y el sentir de la ciudadanía.



El líder recalcó que la labor ideológica y la comunicación de las políticas deben ir de la mano con la formulación y evaluación de las normativas. Desde la fase de preparación se debe contar con datos, portavoces capacitados y mecanismos para recibir retroalimentación. Ante políticas de gran trascendencia, es necesario prever las inquietudes de la población y explicar públicamente las razones por las cuales se aceptan o rechazan las propuestas ciudadanas.



Panorama de la reunión. (Foto: VNA)



De cara al futuro, exigió trasladar el centro de atención de la labor ideológica a las bases. Los secretarios de los comités del Partido deben conocer de primera mano los principales asuntos ideológicos y los temas emergentes en sus respectivos organismos y localidades, y dirigir personalmente la gestión de situaciones complejas. Asimismo, se debe proteger a quienes se atrevan a pensar, actuar, decir la verdad y asumir responsabilidades por el bien común, al tiempo que se exigirán responsabilidades a los dirigentes que oculten deliberadamente información o permitan que los problemas se prolonguen por falta de liderazgo.



El dirigente propuso una renovación sustancial de la comunicación de las políticas. En el caso de normativas que afecten significativamente a ciudadanos y empresas, el órgano promotor debe elaborar simultáneamente el plan de información, explicación y recepción de comentarios. La información debe ser precisa y exponer con transparencia tanto los beneficios como las dificultades e impactos.



Asimismo, instó a consolidar los medios de comunicación de referencia para que cuenten con una auténtica capacidad de análisis y detección de problemas, ampliando su alcance, poder de persuasión e influencia positiva, especialmente entre el público joven.



Paralelamente, es preciso dominar el espacio digital, desarrollar sistemas de datos compartidos al servicio de la labor ideológica y aplicar tecnologías para comprender mejor a la sociedad, sin que ello sustituya el contacto directo, la escucha y la resolución presencial de los problemas de la ciudadanía, remarcó.



Subrayó que la labor ideológica consiste, en última instancia, en trabajar con las personas. Para convencer al pueblo hay que respetarlo; para consolidar la confianza, los cuadros deben actuar de manera ejemplar; y para generar consenso social, las directrices y políticas deben partir de la realidad y responder a los intereses legítimos de la población.



La labor ideológica debe experimentar una transformación real, acercarse a la práctica y al pueblo, identificar e impulsar proactivamente la solución de problemas, ofrecer información oportuna y mantener la honestidad en el diálogo, sostuvo./.