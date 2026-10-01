Exportaciones agroforestales y pesqueras de Vietnam aumentan un 7,8%

Hanoi (VNA) - Las exportaciones vietnamitas de productos agropecuarios, forestales y pesqueros alcanzaron 56,3 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2026, un aumento interanual del 7,8%, mientras el superávit comercial se situó en 16,9 mil millones de dólares, un 7,4% más.

Según el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, sólo en septiembre las exportaciones sumaron 6,51 mil millones de dólares, un 5,7% más que en el mismo mes de 2025. En el acumulado, los productos agrícolas generaron 29,28 mil millones de dólares, los pesqueros 9,17 mil millones, los forestales cerca de 14,4 mil millones y los pecuarios 564,4 millones, con incrementos respectivos del 3,1%, 12%, 7,6% y 24,6%.

Asia siguió siendo el principal mercado, con el 49,4% de las exportaciones, seguida de América (22,2%) y Europa (13,5%). Las ventas a Asia aumentaron un 11%, a América un 2,3%, a Europa un 2,6% y a Oceanía un 15,5%, mientras que las destinadas a África disminuyeron un 16,7%. China, Estados Unidos y Japón fueron los tres mayores destinos, con cuotas del 24,4%, 19,8% y 7,4%, respectivamente. Las exportaciones a los tres mercados crecieron, con China a la cabeza, con un 18,9%.

Entre los principales productos, las frutas y verduras registraron exportaciones por cerca de 7,35 mil millones de dólares, un 19,9% más, de los cuales China absorbió el 63%, seguida de Estados Unidos y Corea del Sur. Las exportaciones de madera y productos de madera alcanzaron 13,43 mil millones de dólares, un 7,3% más, con Estados Unidos como principal destino (50,1%), seguido de China (15%) y Japón (12,5%).

En el sector agrícola, el café registró 1,4 millones de toneladas exportadas por 6,54 mil millones de dólares, con un aumento del 15,4% en volumen, pero una caída del 7,3% en valor y del 19,7% en el precio medio. El arroz alcanzó 6,4 millones de toneladas y 3,11 mil millones de dólares, con descensos del 6,1% y 10,9%, respectivamente.

En contraste, las exportaciones de anacardos sumaron 543.400 toneladas y 3,85 mil millones de dólares, un 2% más en valor pese a una reducción del 2% en volumen. Las de pimienta alcanzaron 214.400 toneladas y 1,4 mil millones de dólares, con aumentos del 15% y 10,2%, respectivamente.

Por su parte, las importaciones de productos agropecuarios, forestales y pesqueros totalizaron 39,4 mil millones de dólares, un 8% más interanual. De este monto, las agrícolas representaron 24,96 mil millones de dólares (+11,3%), las pecuarias 4 mil millones (+21,4%), las pesqueras 2,44 mil millones (+0,6%) y las forestales 2,81 mil millones (+17%)./.

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