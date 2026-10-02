Vietnam y Hungría fortalecen los intercambios entre pueblos

Budapest (VNA)- Un encuentro entre la Asociación de Amistad Hungría-Vietnam y la Asociación de Vietnamitas en Hungría se celebró en Budapest, brindando una oportunidad para que amigos húngaros de larga trayectoria con el país indochino y connacionales residentes en la nación europea se reunieran e intercambiaran opiniones, contribuyendo a fortalecer el entendimiento y la amistad entre los pueblos de ambos países.



En el encuentro, el embajador de Hanoi en Hungría, Bui Le Thai, destacó las contribuciones de la Asociación de Amistad Hungría-Vietnam al mantenimiento de los intercambios entre los pueblos y la promoción de Vietnam, su cultura y su gente entre los amigos húngaros.



El diplomático expresó su reconocimiento a los miembros que han mantenido vínculos con Vietnam durante varias décadas, incluidos aquellos que participaron en la Comisión Internacional de Control y Supervisión encargada de supervisar la aplicación de los Acuerdos de París y que trabajaron en Vietnam. Muchos de ellos conservan recuerdos profundos del país y su pueblo.



Vietnam siempre aprecia y recuerda las contribuciones de sus amigos húngaros durante los años de lucha por la independencia y la reunificación nacional. Los lazos construidos a lo largo de varias generaciones constituyen una base especial para la amistad entre ambos países.



Ante los cambios en Vietnam y en el mundo, Bui Le Thai señaló que los intercambios entre los pueblos deben seguir renovándose.



Además de las actividades tradicionales, sugirió que la Asociación de Amistad Hungría-Vietnam puede ampliar los intercambios culturales, educativos y turísticos, reforzar la coordinación con la Asociación de Vietnamitas en Hungría y otras organizaciones comunitarias, y aprovechar los medios de comunicación y las redes sociales para acercar Vietnam al público húngaro.



El embajador subrayó la importancia de garantizar la continuidad entre generaciones y de atraer a más jóvenes húngaros a la Asociación de Amistad Hungría-Vietnam, para que conozcan y visiten Vietnam. De este modo, podrán continuar los valiosos vínculos cultivados por las generaciones anteriores.



Asimismo, expresó su deseo de que las asociaciones de Amistad Hungría-Vietnam y de Vietnamitas en Hungría refuercen la coordinación y organicen más actividades concretas para conectar a los pueblos de ambos países.



Afirmó que la Embajada de Vietnam en Hungría seguirá acompañando y apoyando este tipo de intercambios.



En el encuentro, los participantes disfrutaron de actuaciones de música tradicional y platos típicos vietnamitas, lo que les permitió conocer mejor la cultura, el país y el pueblo de Vietnam y contribuir a preservar, promover y transmitir la tradicional amistad entre los pueblos de ambos países./.

VNA