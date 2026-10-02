Celebran en Hanoi el segundo Festival Cultural Mundial 2026

Hanoi (VNA) - La segunda edición del Festival Cultural Mundial en Hanoi fue inaugurada anoche bajo el lema “Convergencia de patrimonios: dando forma al futuro”.



El evento es organizado conjuntamente por los ministerios de Cultura, Deportes y Turismo, y de Relaciones Exteriores, junto al Comité Popular de Hanoi.



La viceprimera ministra, Pham Thi Thanh Tra, asistió a la ceremonia y destacó que el Festival constituye un espacio de encuentro y conexión entre culturas, promoviendo la amistad, la creatividad y el diálogo en favor de la paz y el desarrollo.



El evento cobra especial significado al celebrarse con motivo del 50º aniversario del ingreso de Vietnam en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y tener lugar en la Ciudadela Imperial de Thang Long, Patrimonio Cultural Mundial y espacio de gran valor histórico y cultural.



La subjefa de Gobierno señaló que el patrimonio representa la memoria de cada pueblo y reúne la inteligencia, el trabajo y la creatividad acumulados durante miles de años. Sin embargo, no pertenece solo al pasado, sino que también constituye un recurso importante para construir el futuro. La convergencia de distintos patrimonios contribuye a enriquecer el acervo cultural de la humanidad.



En un contexto marcado por el desarrollo de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial, subrayó la necesidad de seguir transmitiendo, renovando y promoviendo el patrimonio como recurso para el desarrollo sostenible.



Las actuaciones artísticas de la ceremonia de apertura mostraron las melodías características de diferentes regiones culturales de Vietnam. (Foto: VNA)



Vietnam considera la cultura como la base espiritual de la sociedad, así como un objetivo, una fuerza impulsora y un recurso fundamental para el desarrollo nacional. El país busca reforzar los intercambios y la cooperación internacionales, vinculando la conservación con la promoción de los valores patrimoniales, la tradición con la creatividad y el patrimonio con la vida contemporánea.



También destacó la importancia de aplicar la ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial en la digitalización, conservación, restauración y promoción del patrimonio, especialmente entre las nuevas generaciones.



Por su parte, Lazare Eloundou Assomo, director del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, afirmó que la Ciudadela Imperial de Thang Long es un espacio especialmente adecuado para acoger el Festival. Sus estratos arqueológicos abarcan más de un milenio y reflejan la continuidad de la vida política y cultural.



Durante los cuatro días del Festival se presentan 45 espacios culturales, 35 espacios gastronómicos y 19 grupos artísticos internacionales, además de proyecciones cinematográficas y desfiles de moda. Para el funcionario de la UNESCO, la celebración de las culturas del mundo en un sitio patrimonial que representa el largo proceso creativo de una civilización reafirma el valor del patrimonio.



El segundo Festival Cultural Mundial en Hanoi se celebra del 1 al 4 de octubre en la Ciudadela Imperial de Thang Long, con la participación de 50 países y organizaciones internacionales. El programa incluye también proyecciones cinematográficas de 18 países y 220 artistas de los cinco continentes.



El evento busca fortalecer la amistad, el entendimiento y la confianza entre los pueblos, promoviendo la cultura como puente para superar las diferencias y avanzar hacia un mundo de paz, humanidad y desarrollo sostenible./.