Primera Semana del Teatro de Vietnam se celebrará en París

Hanoi (VNA) - La primera Semana del Teatro de Vietnam en Francia, titulada “Viet Nam en Scène”, se celebrará en París del 24 al 31 de octubre de 2026.



Organizado conjuntamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, la Embajada de Viet Nam en Francia y la Delegación Permanente de Viet Nam ante la UNESCO, junto con los ministerios, las autoridades locales y las compañías artísticas pertinentes, el evento conmemora el 50.º aniversario de las relaciones entre Viet Nam y la UNESCO y forma parte del programa “Días de Viet Nam en Francia 2026”.



El Comité Organizador informó en una rueda de prensa celebrada el 2 de octubre que el evento ofrecerá diversas manifestaciones de las artes escénicas, incluidos los títeres de agua, el teatro hablado, la danza contemporánea y géneros teatrales tradicionales como el tuong (ópera clásica), el cheo (ópera tradicional vietnamita) y el cai luong (ópera reformada). Entre las entidades participantes figuran el Teatro Juvenil de Viet Nam, el Teatro de Marionetas de Viet Nam, el Teatro Nacional Tradicional de Viet Nam, el Teatro de Cải Lương Tran Huu Trang y la Compañía de Arte Tuong Nguyen Hien Dinh.



Concebida como un minifestival, la Semana incluirá representaciones en varios lugares emblemáticos de París, como plazas públicas, el Teatro Marigny, el Grand Rex y el Carreau du Temple, ofreciendo al público una rica experiencia de acercamiento a la cultura vietnamita.



El viceministro de Cultura, Deportes y Turismo Ta Quang Dong destacó que el evento tiene como objetivo acercar los valores singulares de las artes escénicas vietnamitas al público francés e internacional, al tiempo que crea un espacio para que artistas de ambos países se encuentren, intercambien experiencias y creen conjuntamente.



Bajo el tema general “Encuentros”, la Semana pone de relieve la confluencia entre las culturas vietnamita y francesa, entre tradición y modernidad, entre patrimonio e innovación, y entre los artistas y el público.



Los organizadores consideran esta iniciativa una actividad de diplomacia cultural que presenta a Viet Nam como un país rico en tradiciones, dinámico, seguro de sí mismo e integrado en el mundo. A través de las representaciones, el público podrá acercarse a Viet Nam mediante las historias, las emociones y los valores humanistas transmitidos directamente desde el escenario. Para la comunidad vietnamita en Francia, el evento constituirá un puente significativo con la patria y contribuirá a fomentar la apreciación de la cultura entre las distintas generaciones.



El viceministro de Relaciones Exteriores Ngo Le Van destacó que la Semana mostrará una imagen de Viet Nam como un país pacífico, estable, innovador e integrado, que avanza firmemente hacia una nueva era de desarrollo nacional. El evento concreta la Estrategia de Diplomacia Cultural de Viet Nam hasta 2030, utilizando la cultura como poder blando para profundizar los vínculos con Francia y la UNESCO, así como para elevar la posición internacional del país.



Además de las representaciones en vivo, durante la Semana se celebrarán talleres profesionales sobre dirección creativa, actuación y tendencias contemporáneas de las artes escénicas, y se presentará un libro sobre el teatro vietnamita, elaborado específicamente para los lectores franceses./.

VNA