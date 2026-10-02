Nuoc cham de Vietnam, tercera mejor salsa para mojar del mundo

Hanoi (VNA) - El nuoc cham, salsa habitual en las comidas vietnamitas, ocupó el tercer puesto entre las 34 mejores salsas para mojar del mundo, según la clasificación de la revista internacional de gastronomía TasteAtlas.



La salsa vietnamita obtuvo 4,3 puntos sobre 5, sobre la base de 1.800 valoraciones de lectores y expertos, de las cuales más de 1.550 fueron verificadas.



En su clasificación actualizada el 15 de septiembre, TasteAtlas describe el nuoc cham como una mezcla de salsa de pescado, jugo de lima o vinagre, azúcar y agua, a la que suelen añadirse chile, ajo, chalotas, cebolletas, jengibre o hierbas frescas. Sus ingredientes varían según la región y el plato que acompaña, entre ellos rollitos fritos de primavera (Nem), Banh xeo, carnes, mariscos, fideos y sopas.



Otra salsa vietnamita, el mam nem, elaborado con anchoas fermentadas, ocupó el puesto 15 con 3,9 puntos. De sabor más intenso que la salsa de pescado convencional, suele mezclarse con azúcar, chile, jugo de lima, piña y ajo y se recomienda para acompañar platos de carne de res.



La Fondue jurassienne de Francia encabezó la clasificación, seguida por la salsa Awaze de Etiopía. Entre las cinco primeras también figuraron la Fondue moitié-moitié de Suiza y la Fondue savoyarde de Francia./.

VNA