Concierto chino-vietnamita celebra la amistad a través de la música

Hanoi (VNA) - Artistas vietnamitas y chinos compartieron el escenario en la Ópera Ho Guom de Hanoi en una vibrante celebración de la amistad entre ambos países a través de la música.



El concierto fue organizado la víspera conjuntamente por el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y la Embajada de China en Hanoi, y estuvo a cargo de la Ópera Ho Guom y el Centro Nacional de Artes Escénicas de China, con motivo del 77.º aniversario de la fundación del actual Estado chino .



El evento reunió a altos funcionarios de ambos países, entre ellos miembros del Buró Político como Phan Van Giang, viceprimer ministro y ministro de Defensa Nacional; Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública, y el canciller Le Hoai Trung.



Por la parte china asistieron Wang Qun, encargado de negocios interino de la Embajada de Beijing en Vietnam, y Wang Ning, presidente de la Alianza Mundial de Teatros y del Centro Nacional de Artes Escénicas de China.



En el concierto participaron la Orquesta Filarmónica de Hanoi, bajo la batuta de Tran Nhat Minh, así como los coros de la Ópera y Ballet Nacional de Vietnam y del Teatro de Seguridad Pública Popular. También actuaron destacados artistas de ambos países, entre ellos el Artista del Pueblo Co Huy Hung, la pianista Vu Ngoc Linh, el trompetista Wang Yubing, la soprano Zhou Xiaolin, el tenor Wang Chong y los cantantes Nguyen Truong Linh y Dao Mac.



La velada se abrió con los himnos nacionales de Vietnam y China, dando paso a un programa que combinó de manera armoniosa las tradiciones musicales de ambos países con reconocidas obras del repertorio universal.



El cantante Truong Linh expresó su honor por haber actuado junto a artistas de ambos países y señaló que el concierto constituyó una valiosa oportunidad para mostrar la identidad cultural de Vietnam, al tiempo que le permitió conocer mejor la música y la cultura de China.



El concierto puso de manifiesto cómo la música puede trascender las barreras lingüísticas y acercar a artistas y público mediante emociones compartidas y una apreciación común del patrimonio artístico./.

VNA