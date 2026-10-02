Documento de Hanoi refuerza papel de Vietnam en protección del patrimonio mundial

Hanoi (VNA) - El vicecanciller vietnamita Ngo Le Van destacó que la aprobación del Documento de Hanoi sobre Patrimonio y Autenticidad, al cierre del Diálogo Asia-Pacífico sobre la materia, reafirma la capacidad del país para contribuir a la formulación de normas internacionales sobre conservación del patrimonio.



En declaraciones a la prensa, el viceministro señaló cuatro resultados principales del encuentro: la aprobación del documento; el papel activo de Vietnam en su elaboración; la conexión entre las políticas y la práctica, reflejada en el inicio de la rehabilitación del Palacio Kinh Thien el 29 de septiembre y las visitas a Trang An y Tam Chuc; y la capacidad organizativa del país para acoger el diálogo en Hanoi y Ninh Binh.



La aprobación del documento coincide con el 50.º aniversario de las relaciones entre Vietnam y la UNESCO. En 1981, esta organización lanzó un llamamiento internacional para salvar el patrimonio de Hue. Cuarenta y cinco años después, Vietnam participa activamente en la elaboración de orientaciones y normas internacionales para la protección del patrimonio.



Este avance se suma a la iniciativa vietnamita de declarar 2027-2036 Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.



Trasladar el Documento de Hanoi a la práctica



Como vicepresidente del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Vietnam coordinará con su presidencia, el Centro del Patrimonio Mundial y organismos especializados la presentación de los resultados del diálogo en la 49.ª sesión del Comité, prevista en Estambul, Turquía, en 2027. El objetivo es contribuir a mejorar las directrices operativas y garantizar que la Lista del Patrimonio Mundial sea equilibrada, representativa y fiable.



En el plano regional, Vietnam promoverá una red de cooperación patrimonial en Asia-Pacífico, la formación de jóvenes especialistas y la celebración periódica del diálogo. En el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027, también impulsará la cultura y el patrimonio como puentes para el turismo sostenible, las industrias creativas y los intercambios entre los pueblos.



El vicecanciller vietnamita Ngo Le Van (Foto: VNA)



A nivel nacional, el documento orientará las políticas de conservación mediante evaluaciones científicas de autenticidad basadas en pruebas materiales, documentales, orales y ambientales, junto con los conocimientos de las comunidades. La conservación deberá integrarse en la planificación, identificar los elementos preservados, modificados o desaparecidos y garantizar la participación de las comunidades desde las primeras etapas, así como beneficios para ellas.



Vietnam también estudiará futuras candidaturas a la Lista del Patrimonio Mundial, entre ellas el sitio arqueológico Oc Eo-Ba The, la ciudadela Co Loa, los túneles de Cu Chi, la cueva Con Moong y el complejo Van Long-Kim Bang-Tam Chuc. La difusión y traducción del documento facilitarán su aplicación por parte de las autoridades gestoras de los sitios, los institutos de investigación, las universidades y las comunidades locales.



La rehabilitación del Palacio Kinh Thien, un hito de cooperación



Situado en la Ciudadela Imperial de Thang Long, el Palacio Kinh Thien es un lugar de especial significado histórico y un centro político cuya continuidad se remonta a 13 siglos.



Tras 15 años de investigación y cooperación internacional, con avances decisivos durante los últimos tres años, el Comité del Patrimonio Mundial aceptó una modificación del estado existente en la zona central del sitio, algo que, según Ngo Le Van, no había ocurrido en casi 55 años de aplicación de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Este avance en 2026 constituye un paso importante para la rehabilitación del palacio.



La preparación del expediente contó con el apoyo de expertos de la UNESCO y del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS). Inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial en 2010, la Ciudadela Imperial de Thang Long posee un valor universal excepcional que exige preservar su autenticidad e integridad durante las obras.



Ngo Le Van destacó la contribución de las autoridades, los científicos y las organizaciones vietnamitas, junto con los socios internacionales, y subrayó que la siguiente etapa deberá garantizar que la rehabilitación respete los valores históricos del sitio y sus criterios de conservación./.