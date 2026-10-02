Vietnam refuerza control del tráfico aéreo en Phu Quoc ante APEC 2027

Hanoi (VNA) - La Subdivisión de Control de Aproximación (APP) de Phu Quoc entró oficialmente en funcionamiento el 1 de octubre, bajo la gestión de la Compañía de Gestión del Tráfico Aéreo del Sur, dependiente de la Corporación de Gestión del Tráfico Aéreo de Vietnam (VATM).



Según la planificación aprobada, hasta 2030, el Aeropuerto Internacional de Phu Quoc será modernizado y ampliado para alcanzar una capacidad de diseño de 10 millones de pasajeros y 25.000 toneladas de carga al año, y podrá recibir aeronaves modernas de fuselaje ancho como Boeing 747, Boeing 787 y Airbus A350, o equivalentes. Con miras a 2050, la capacidad operativa prevista aumentará a 18 millones de pasajeros y 50.000 toneladas de carga anuales.



Junto con la ampliación de la infraestructura aeroportuaria, la planificación contempla reforzar la capacidad de gestión del espacio aéreo mediante la construcción de una segunda pista paralela a la actual y el desarrollo sincronizado de calles de rodaje, plataformas y otras infraestructuras conexas.



Ante esta perspectiva, VATM consideró que el anterior modelo de control del tráfico aéreo en Phu Quoc, en el que la Torre de Control de Tráfico Aéreo de Phu Quoc se encargaba del control en el aeropuerto y de parte de las funciones de aproximación, será cada vez menos capaz de responder al crecimiento del tráfico aéreo en la zona.



Sobre la base de las necesidades operativas, las previsiones de crecimiento del tráfico y la orientación de desarrollo del aeropuerto, VATM tomó la iniciativa de estudiar y elaborar el plan para establecer la nueva subdivisión, con el objetivo de preparar con antelación la capacidad de prestación de servicios de control del tráfico aéreo y responder al desarrollo de la infraestructura aeronáutica en los próximos años.



Según el nuevo modelo operativo, el espacio aéreo de Phu Quoc se divide en el espacio aéreo de control de aeródromo, a cargo de la Torre de Control de Tráfico Aéreo de Phu Quoc, y el espacio aéreo de control de aproximación, gestionado por la nueva subdivisión.



VATM destacó que la separación clara de las funciones de control entre ambas unidades permitirá organizar, distribuir y gestionar el tráfico aéreo de manera más eficiente, así como reducir la carga de trabajo de los controladores de la Torre de Control de Tráfico Aéreo de Phu Quoc y del Centro de Control de Área de Ho Chi Minh (ACC Ho Chi Minh).



Asimismo, facilitará la aplicación de procedimientos de control basados en vigilancia, contribuyendo a elevar la capacidad operativa y garantizar la seguridad de los vuelos.



VATM señaló que la entrada en funcionamiento de la APP de Phu Quoc constituye un hito importante en el fortalecimiento de la capacidad de prestación de servicios de control del tráfico aéreo en la zona, en respuesta a las crecientes necesidades de la aviación.



La medida refleja asimismo una preparación proactiva e integral de los recursos y la organización operativa para garantizar servicios seguros, eficientes y fluidos, con vistas a atender grandes eventos internacionales, especialmente la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027./.