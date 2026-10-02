Hanoi acelera construcción de siete puentes sobre el río Rojo para APEC 2027

Hanoi (VNA) - Hanoi está acelerando la ejecución de siete proyectos de puentes sobre el río Rojo, con el objetivo de terminar su construcción en el segundo trimestre de 2027 para la Cumbre del APEC.



Las autoridades municipales han pedido un estricto control de los plazos, la rápida solución de los problemas relacionados con la liberación de terrenos y un mayor uso de maquinaria y tecnologías modernas para acortar los tiempos de construcción.



Según el informe sobre la situación socioeconómica del tercer trimestre y de los primeros nueve meses de 2026 de la Oficina de Estadística de Hanoi, los siete proyectos corresponden a los puentes Tu Lien, Ngoc Hoi, Tran Hung Dao, Thuong Cat, Van Phuc, Hong Ha y Me So.



La ejecución de los proyectos se está acelerando, entre ellos los puentes Hong Ha y Me So han alcanzado un nivel de avance superior al 45% de su valor contractual.



En cuanto a los terrenos, ya se ha entregado el 100% de la superficie dentro de los límites de los proyectos. No obstante, en los puentes Tu Lien y Tran Hung Dao aún deben resolverse algunos trabajos relacionados con la demolición de estructuras y el traslado de infraestructuras técnicas. El proyecto Thuong Cat requiere la liberación adicional de unas 1,1 hectáreas debido a ajustes en el proyecto.



El Comité Popular de Hanoi ha pedido a las unidades responsables supervisar los siete proyectos, actualizar los informes semanal y mensualmente y resolver con rapidez los obstáculos para garantizar una ejecución continua y coordinada.



También ha solicitado intensificar el uso de maquinaria y tecnologías modernas para reducir los plazos de construcción.



Para los últimos meses de 2026, Hanoi considera la inversión pública y la construcción motores directos del crecimiento y exige a los inversores concretar los planes de desembolso para cada proyecto, vinculándolos con la responsabilidad de los máximos responsables.



La ciudad prioriza recursos para la Circunvalación 4, los puentes sobre el río Rojo, el ferrocarril urbano y las obras de prevención de inundaciones.



La aceleración de estos siete proyectos busca garantizar las condiciones de infraestructura para APEC 2027, además de mejorar la conexión entre ambas orillas del río Rojo, reducir la presión sobre los puentes existentes y ampliar el espacio de desarrollo de la capital./.

VNA