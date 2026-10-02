Vietnam busca conectar talento de su diáspora con las necesidades del país

Sídney (VNA) - Crear mecanismos concretos y flexibles para vincular los recursos intelectuales de los vietnamitas en el extranjero con las necesidades de desarrollo del país, fue una de las principales propuestas planteadas por expertos durante la reciente visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Australia y Nueva Zelanda.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Sídney, el doctor Nguyen Tuan Nghia, especialista en inteligencia artificial (IA) y presidente de la sección de Nueva Gales del Sur de la Asociación de Intelectuales y Expertos Vietnamitas en Australia (VASEA), señaló que numerosos expertos vietnamitas trabajan actualmente en destacados ecosistemas científicos y tecnológicos del mundo. A su juicio, el reto consiste en establecer mecanismos que permitan vincular esos recursos con necesidades concretas en Vietnam.



Propuso pasar de los llamamientos generales a un sistema de “encargos específicos”, en el que cada tarea científica y tecnológica defina claramente el problema que se debe resolver, la entidad responsable, los recursos disponibles, el calendario y los resultados esperados. Con información concreta, los expertos en el extranjero podrán identificar rápidamente cómo pueden contribuir y con qué socios deben coordinarse.



Esta propuesta coincide con la planteada por Huynh Tan Dat, presidente de la Asociación de Estudiantes Vietnamitas en Australia (SVAU), quien subrayó la necesidad de establecer una entidad responsable de conectar los recursos intelectuales en el extranjero con las necesidades en el país, desde la recepción de las demandas hasta la formación de proyectos de cooperación.



Por su parte, el vicepresidente del Comité Estatal sobre los Vietnamitas en el Extranjero, Ngo Trinh Ha, afirmó que la Resolución N.º 23-NQ/TW, aprobada el 2 de agosto de 2026 por el Buró Político, refleja una evolución en el enfoque hacia la comunidad vietnamita en el extranjero, pasando de la movilización y conexión a un modelo basado en el acompañamiento, la creación de mecanismos y el aprovechamiento de sus recursos.

El vicepresidente del Comité Estatal sobre los Vietnamitas en el Extranjero, Ngo Trinh Ha, habla ante la prensa sobre la Resolución N.º 23-NQ/TW (Foto: VNA)





Según el funcionario, estos recursos no se limitan al capital económico, sino que incluyen conocimientos, ciencia y tecnología, educación, cultura, experiencia de gestión y redes internacionales. Los expertos no necesitan regresar a Vietnam para contribuir, sino que pueden participar desde sus países de residencia mediante investigaciones, asesoramiento, transferencia tecnológica y redes profesionales.



Nguyen Tuan Nghia también propuso flexibilizar las modalidades de participación, como profesores visitantes, codirectores de proyectos, miembros de consejos especializados o asesores por proyecto, al tiempo que se reducen las dificultades administrativas relacionadas con contratos, pagos transfronterizos, reconocimiento de títulos, impuestos y propiedad intelectual.



Desde Nueva Zelanda, el profesor y doctor Nguyen Hoang Minh, vicepresidente de la Red de Intelectuales Vietnamitas en ese país, destacó que la eficacia de la cooperación depende de conectar “a la persona adecuada en el momento adecuado”. Cada iniciativa, señaló, debe definir quién es responsable, cuándo se implementará y con qué criterios se medirán sus resultados.



En ciencia y tecnología, consideró necesario llevar las necesidades concretas de universidades y empresas vietnamitas a los grupos de investigación, tecnologías y socios internacionales adecuados. Las redes de intelectuales vietnamitas en el extranjero pueden desempeñar un papel de enlace. Los resultados, añadió, no deberían medirse solo por el número de seminarios o acuerdos, sino también por las personas formadas, las tecnologías aplicadas y las relaciones de cooperación mantenidas a largo plazo.



Los expertos también destacaron la necesidad de involucrar a las nuevas generaciones de vietnamitas en el extranjero. Huynh Tan Dat propuso estudiar la creación de una red de jóvenes de origen vietnamita en Australia, con actividades en inglés o bilingües centradas en orientación profesional, mentoría, conexiones profesionales, ciencia y tecnología y cultura.



Asimismo, sugirió crear un sistema oficial de información sobre oportunidades de investigación y empleo en Vietnam. Según señaló, numerosos jóvenes doctores formados en Australia desean continuar su carrera académica o investigativa en Vietnam, pero tienen dificultades para acceder a información completa sobre puestos disponibles, requisitos, condiciones de investigación y políticas de remuneración.



Las propuestas planteadas en Australia y Nueva Zelanda apuntan a concretar el potencial de la comunidad intelectual vietnamita en el extranjero mediante puntos de contacto claros, necesidades específicas y modalidades de cooperación flexibles. De esta forma, la distancia geográfica podría dejar de ser un obstáculo para que los vietnamitas en el extranjero contribuyan al desarrollo de su país de origen./.