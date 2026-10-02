Vietnam apuesta por un turismo de mayor calidad y contribución económica

Hanoi (VNA) - Con abundantes recursos naturales y culturales y una fuerte recuperación del mercado, el turismo vietnamita consolida su papel como importante motor económico. En 2025, aportó directamente casi el 8,8% del Producto Interno Bruto (PIB) y generó alrededor de 4,41 millones de empleos, además de dinamizar sectores como el transporte, alojamiento, gastronomía, comercio, agricultura, cultura y entretenimiento.



Vietnam cuenta con más de 3.200 kilómetros de costa, un sistema diverso de islas y bahías y ecosistemas que abarcan desde deltas hasta zonas montañosas, a lo que se suma un rico patrimonio cultural, con sitios históricos, festividades, aldeas de oficios tradicionales, artes escénicas y gastronomía regional.



En 2025, el país recibió casi 21,2 millones de visitantes internacionales, un 20,4% más que en 2024, y alrededor de 137 millones de turistas nacionales. Los ingresos totales del turismo superaron el trillón de dongs (unos 38,5 mil millones de dólares), mientras que la llegada de extranjeros superó incluso el récord de 2019. En los primeros ocho meses de 2026, Vietnam recibió cerca de 15,9 millones de visitantes internacionales, un 14,4% más interanual y la cifra más alta para ese período.



El crecimiento se ha visto respaldado por la mejora de las políticas y la planificación turística. La Planificación del sistema turístico para 2021-2030, con visión hasta 2045, establece el objetivo de convertir para 2030 al turismo en un verdadero sector económico puntero, orientado al crecimiento verde. La flexibilización de visados, la mejora de infraestructuras, la diversificación de productos y la renovación de las actividades de promoción también favorecen el desarrollo del sector.



La ciudad de Hue cuenta con un rico patrimonio y paisajes naturales que propician un estilo de vida meditativo, tranquilo y pausado para sus visitantes. (Foto: VNA)



En esta nueva etapa, la Resolución N.º 26-NQ/TW, emitida el 22 de agosto de 2026, sobre el desarrollo del turismo como sector económico puntero en la nueva era, plantea pasar de un modelo centrado en el volumen a otro basado en la calidad, la eficiencia y el valor añadido.



Para 2030, fija como metas que el turismo aporte directamente entre el 10% y el 12% del PIB, reciba entre 45 y 50 millones de visitantes internacionales, atienda a 160 millones de turistas nacionales y genere ingresos totales de entre 80 y 90 mil millones de dólares.



Para alcanzar estas metas, el Programa de Acción del Gobierno contempla, entre otras prioridades, perfeccionar las instituciones y políticas, desarrollar infraestructuras y productos de alto valor, mejorar los recursos humanos, fortalecer la promoción y la marca turística, acelerar la transformación digital, la innovación y la transición verde, y reforzar la conexión regional y la gestión de los destinos.



Según el Guion de desarrollo del sector turístico vinculado al objetivo de crecimiento de “dos dígitos”, Vietnam aspira en 2026 a recibir entre 25 y 27 millones de visitantes internacionales, atender a entre 150 y 153 millones de turistas nacionales y alcanzar ingresos de hasta 1,23 trillones de dongs (unos 47,36 mil millones de dólares). Con ello, el sector contribuirá al objetivo nacional de lograr un crecimiento del PIB igual o superior al 10% este año.



Bajo la orientación de la Resolución 26-NQ/TW y las tareas del Programa de Acción del Gobierno y el Guion de desarrollo del sector, el turismo busca reforzar su papel como motor económico, generar más empleo e ingresos y ampliar su efecto multiplicador sobre otros sectores, contribuyendo a las metas de crecimiento del país./.