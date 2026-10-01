Tecnologías estratégicas abren nuevas oportunidades de cooperación entre Vietnam y Australia

Hanoi (VNA) - El Foro de Tecnología Estratégica Australia-Vietnam 2026, bajo el tema “Tecnologías estratégicas para un futuro sostenible”, se celebró hoy en Hanoi para promover la cooperación bilateral en tecnologías clave y emergentes, con la participación de representantes gubernamentales, empresas, investigadores y actores de la innovación de ambos países.



Organizado por la Academia de Tecnología de Correos y Telecomunicaciones (PTIT), dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam, el foro fue una de las principales actividades del Centro de Tecnología Estratégica Australia-Vietnam (AVSTC), creado conjuntamente por la Universidad Tecnológica de Sídney (UTS), la PTIT y Nokia, con el apoyo de los Gobiernos de ambos países.



Con sede en la PTIT, el AVSTC centra sus actividades en 5G/6G, inteligencia artificial (IA), ciberseguridad, tecnologías cuánticas y transformación digital.



En el foro, el viceministro vietnamita de Ciencia y Tecnología Tran Trung Tinh destacó que las tecnologías estratégicas se han convertido en un factor determinante para la competitividad y el desarrollo sostenible. Vietnam considera la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital pilares estratégicos de su desarrollo.



El funcionario subrayó que el desarrollo tecnológico debe contribuir no sólo al crecimiento y la optimización de las infraestructuras, sino también al bienestar de las personas, la seguridad en la vida cotidiana y el ciberespacio, y un desarrollo equitativo y sostenible. El Ministerio continuará facilitando mecanismos y políticas para promover la cooperación entre universidades, instituciones de investigación y empresas de ambos países, incluidos programas conjuntos de investigación, pruebas y comercialización.



Por su parte, la encargada de Negocios de Australia en Vietnam, Renee Deschamps, señaló que durante más de un año el AVSTC ha conectado a investigadores, ingenieros, organismos gubernamentales y empresas de ambos países para convertir la cooperación tecnológica estratégica en resultados concretos. Australia seguirá apoyando a Vietnam para fortalecer una cooperación tecnológica confiable, elevar la capacidad de innovación y construir un futuro digital seguro, próspero y conectado.



El director del AVSTC, profesor y doctor Nguyen Ngoc Diep, indicó que el centro convierte resultados de investigación avanzada en soluciones prácticas mediante la conexión entre científicos, empresas y responsables de políticas. Sus actividades incluyen formación con empresas, becas de doctorado y financiación de investigaciones en IA, seguridad de la IA, ciberseguridad e inclusión digital.



Durante los dos días del foro, expertos internacionales debatieron sobre comunicaciones del futuro, sistemas de IA, robótica, resiliencia cibernética, innovación digital y cooperación industrial, además de presentar tecnologías relacionadas con 5G/6G, sistemas de alerta de inundaciones en tiempo real, IA centrada en el ser humano, robots autónomos, semiconductores avanzados y ciencia cuántica.



Desde su lanzamiento en junio de 2025, el AVSTC ha financiado 12 proyectos piloto en ámbitos como seguridad de la IA, traducción de lengua de signos mediante IA, tecnología cuántica, educación basada en gemelos digitales y detección avanzada del cáncer. También ha concedido más de 100 becas a estudiantes e ingenieros vietnamitas, organizado programas de formación para responsables políticos y altos funcionarios de ambos países y apoyado a jóvenes investigadores y doctorandos.



Asimismo, puso en marcha el Premio Mujeres en Tecnología e Innovación para promover el liderazgo femenino en tecnologías estratégicas, con el reconocimiento de unas 40 científicas y estudiantes de todo Vietnam./.

VNA