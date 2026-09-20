Provincia de Ca Mau impulsa la transición verde sobre plataformas digitales

Ca Mau, Vietnam (VNA)- El Comité Popular de la provincia de Ca Mau, en colaboración con el Instituto del Mekong (Universidad de Can Tho), organizó reicentemente un seminario científico titulado "Transición verde sobre una plataforma digital en el Delta del Mekong- Modelo de Ca Mau para la adaptación al cambio climático".

El seminario sirvió como foro de conexión donde científicos, gerentes, empresas y socios para el desarrollo intercambian ideas, comparten experiencias y buscan enfoques adaptados a las condiciones prácticas de Ca Mau y de toda la región del Delta del Mekong.

Además, constituyó un evento de gran relevancia práctica para concretar las grandes orientaciones del Partido y del Estado, especialmente la Resolución Nº 57-NQ/TW del Buró Político sobre avances en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional.

En su intervención en el encuentro, el vicepresidente del Comité Popular de Ca Mau, Ngo Vu Thang, subrayó que la transición ecológica basada en plataformas digitales se ha convertido en una tendencia inevitable para todos los países, localidades y empresas.

Se trata de un modelo de desarrollo que combina la transformación digital y el crecimiento verde con vistas a aprovechar eficazmente los logros de la cuarta revolución industrial para impulsar el desarrollo económico sostenible, elevar la productividad, utilizar eficientemente los recursos y reducir los impactos negativos sobre el medio ambiente, reiteró.

De acuerdo con Ngo Vu Thang, para las provincias del Delta del Mekong, incluida Ca Mau, el modelo de transición ecológica basada en plataformas digitales reviste una importancia aún mayor.

Estas localidades se ven gravemente afectadas por el cambio climático, la subida del nivel del mar, la intrusión salina, la erosión de las costas y las riberas de los ríos, la contaminación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales, entre otros problemas.

Por lo cual, la aplicación de tecnologías digitales en la acuicultura, la gestión de los manglares, la vigilancia ambiental, la trazabilidad del origen de los productos pesqueros y la construcción de una administración digital contribuirá a mejorar la eficiencia de la gestión, reducir los costos de producción, proteger los ecosistemas y aumentar el valor de los sectores económicos clave, puntualizó.

Esto no solo constituye una necesidad inmediata, sino también una orientación estratégica para que Ca Mau avance hacia una economía verde y digital y alcance un desarrollo sostenible a largo plazo, detalló.

En el seminario, los delegados compartieron y analizaron los lineamientos y políticas del nivel central relativos al desarrollo económico verde, la transformación digital, la ciencia y la tecnología, y la innovación.

Al mismo tiempo, evaluaron oportunidades y desafíos en las materias, así como propusieron mecanismos específicos adaptados a las condiciones del Delta del Mekong y de la provincia de Ca Mau; durante el proceso de implementación.

En sus palabras, Van Pham Dang Tri, jefe del Instituto del Mekong (Universidad de Can Tho), compartió que desde las perspectivas de la ciencia y el asesoramiento en materia de políticas, su entidad consideró que la transición ecológica no se limita a la adopción de nuevas tecnologías o la reducción de emisiones, sino que implica transformar los modelos de desarrollo y gobernanza sobre la base del conocimiento, los datos, la innovación y la coordinación entre múltiples partes interesadas.

En este proceso, la ciencia desempeña el papel de aportar evidencias y conocimientos; la tecnología proporciona soluciones, herramientas y plataformas para apoyar la gestión, supervisión y toma de decisiones eficaces; mientras que las políticas orientan y crean un entorno favorable para que las iniciativas se implementen y amplíen de manera sostenible, precisó.

Mientras tanto, el doctor Thai Truong Giang, del Departamento de Ciencia y Tecnología de Ca Mau, afirmó que, para la provincia, la transición ecológica es una necesidad urgente y presenta características muy específicas.

La cuestión central no radica en aplicar tecnología de manera generalizada, sino en la capacidad de identificar correctamente los problemas, concentrar los recursos y crear soluciones con aplicaciones prácticas concretas, explicó./.