Ciudad Ho Chi Minh recupera restos de otros 19 mártires en el parque Le Thi Rieng

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Equipo K74, unidad encargada de la búsqueda y recuperación de restos de mártires, dependiente del Mando Militar de Ciudad Ho Chi Minh, recuperó la víspera las osamentas de otros 19 héroes vietnamitas caídos en el parque Le Thi Rieng, elevando a 701 el total de cuerpos hallados en el lugar.



La cifra global comprende 668 restos individuales y 33 procedentes de ocho fosas comunes, además de 304 objetos personales.



Para cumplir con el cronograma de la operación, ese mismo día el equipo desplegó tres excavadoras, un camión volquete y dos camiones de 3,5 toneladas, removiendo más de 500 metros cúbicos de tierra para las labores de excavación y transporte.



El teniente coronel Le Ngoc Ha, jefe del Equipo K74, afirmó que ni el calor intenso ni las lluvias frecuentes han ralentizado los trabajos. Los oficiales y soldados trabajan con celeridad sin sacrificar el rigor ni la seguridad, garantizando así que no quede ningún resto sin recuperar o identificar./.

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