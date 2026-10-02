Parque Nacional Kon Ka Kinh devuelve 31 animales silvestres a su hábitat natural

Gia Lai, Vietnam (VNA) - El Centro de Rescate, Conservación y Desarrollo de Especies del Parque Nacional Kon Ka Kinh, en la provincia de Gia Lai, liberó al entorno natural 31 ejemplares de animales silvestres, tras un período de cuidado y recuperación luego de su rescate.



Los 31 ejemplares corresponden a 10 especies incluidas en los grupos IB y IIB de la lista vietnamita de especies forestales raras y amenazadas. Entre ellas figuran tortugas de montaña, macacos de cola de cerdo, varanos, pitones reticuladas, así como pangolines de Java y loris pequeños, estos últimos pertenecientes al grupo IB y gravemente amenazados por la caza y el comercio ilegal.



Los animales fueron recibidos en 2026 mediante la entrega voluntaria de particulares y la coordinación de las autoridades de Gia Lai. Al llegar al centro, varios presentaban un estado de salud débil, heridas graves, desnutrición o pérdida de sus comportamientos naturales.



El director del centro, Tran Van Thu, informó que los ejemplares fueron sometidos a tratamiento veterinario, cuidados nutricionales y programas de recuperación de sus comportamientos silvestres. Los controles sanitarios realizados confirmaron que los 31 animales recuperaron su salud y sus instintos naturales, por lo que estaban en condiciones de sobrevivir de forma independiente en el medio forestal. La liberación se llevó a cabo bajo la supervisión de las autoridades locales y de los guardabosques, de acuerdo con los procedimientos y las normas legales vigentes, para garantizar la seguridad de los animales y el éxito de su retorno a la naturaleza.



La actividad contribuye a recuperar las poblaciones de especies amenazadas en el ecosistema forestal del Parque Nacional Kon Ka Kinh y refleja los resultados de los esfuerzos locales de rescate y conservación. Asimismo, busca promover la protección de la biodiversidad y concienciar a la comunidad sobre la necesidad de combatir la caza, captura, cría y comercio ilegales de fauna silvestre./.

VNA