Índice de precios al consumidor de Hanoi aumenta 0,81% en septiembre

Hanoi (VNA) - El índice de precios al consumidor (IPC) de Hanoi aumentó un 0,81% en septiembre respecto al mes anterior, un 4,47% frente a diciembre de 2025 y un 5,36% en comparación con el mismo lapso del año previo.



En los primeros nueve meses del año, el IPC registró un incremento promedio del 4,91%.



Según la Oficina de Estadística de Hanoi, el grupo de alimentos y servicios de restauración aumentó un 0,80% respecto a agosto y un 4,81% interanual.



Los precios de las verduras y hortalizas subieron debido a las lluvias prolongadas en Hanoi y otras provincias del norte, que provocaron inundaciones y daños en las zonas de cultivo, redujeron la oferta y dificultaron la cosecha, el transporte y el suministro.



En los primeros nueve meses, el grupo de vivienda, electricidad, agua, combustibles y materiales de construcción registró un aumento medio del 7,44% interanual.



Entre los productos con mayores incrementos figuran el queroseno, con un 40,8%; los servicios de saneamiento ambiental, un 43,09%; los materiales de construcción, un 16,76%; los alquileres de vivienda, un 8,57%; y la electricidad para uso doméstico, un 3,89%.



El grupo de transporte aumentó un 6,90% de media en los primeros nueve meses. Dentro de este grupo, el diésel subió un 39,01%; la gasolina un 11,23% y las tarifas del transporte aéreo de pasajeros un 80,63%.



Los precios de equipamiento y artículos para el hogar aumentaron un 3,22%, mientras que los de medicamentos y servicios sanitarios subieron un 0,44% respecto al promedio del mismo periodo del año anterior.



En el tercer trimestre de 2026, los precios en Hanoi estuvieron condicionados principalmente por los precios mundiales de la energía, los costes de producción y transporte, la demanda estacional y las condiciones meteorológicas, que afectaron a la oferta de algunos productos agrícolas.



No obstante, el suministro de bienes se mantuvo estable y la circulación de mercancías funcionó con normalidad, sin escasez ni fluctuaciones anormales generalizadas de los precios.



El IPC promedio del tercer trimestre aumentó un 5,14% interanual. Los grupos con mayores incrementos fueron transporte, con un 7,74%; vivienda, electricidad, agua, combustibles y materiales de construcción, un 7,17%; educación, un 5,32%, y alimentos y servicios de restauración, un 4,87%. El grupo de información y comunicaciones disminuyó un 0,66%.



Según la Oficina de Estadística de Hanoi, las variaciones de precios en el tercer trimestre estuvieron relacionadas principalmente con los productos directamente afectados por los precios de los combustibles, que elevaron los costes de los insumos. La comercialización a escala nacional de la gasolina biológica E10 RON 95 contribuyó a reducir las presiones sobre los precios durante el tercer trimestre de 2026./.

VNA