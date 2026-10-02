Vietnam mantiene un sólido crecimiento en el Sudeste Asiático

Hanoi (VNA) - Vietnam sigue destacando por su crecimiento en el Sudeste Asiático, con avances notables en el mercado financiero y un nuevo impulso derivado de la transformación tecnológica, según evaluaron medios de comunicación y organizaciones de finanzas internacionales.



Bases sólidas



Varias de las principales agencias de noticias como Reuters y Bloomberg, junto con el Banco Mundial, han señalado a Vietnam como un faro de dinamismo y sólida estabilidad de la economía en la región.

Los datos del Banco Mundial muestran que el Producto Interno Bruto (PIB) del país indochino ha aumentado de 16,24 mil millones de dólares en 1994 a 514,7 mil millones de dólares.

Cabe destacar que, en términos de paridad de poder adquisitivo, la economía vietnamita ya superó oficialmente el billón de dólares, sentando una base sólida para alcanzar el objetivo de convertirse en una nación desarrollada en 2045.

Según un informe publicado por el grupo estadounidense de consulta y gestión global, y las empresas singapurenses DBS y Vriens & Partners, Vietnam ha mantenido su posición de liderazgo en el Sudeste Asiático, con una previsión de crecimiento base del 6,2%.

Visitantes prueban productos tecnológicos de BOE Vietnam —una empresa de inversión extranjera directa que opera en el sector de la electrónica— en el Parque Industrial Especializado Phu My 3, en el barrio de Tan Phuoc. (Foto: sggp.org)

El impulso del crecimiento proviene del papel cada vez más importante de Vietnam en las cadenas globales de suministro. Se ha convertido en un eslabón de producción de numerosos grupos multinacionales como Samsung, Intel y Foxconn. Actualmente, las empresas con inversión extranjera directa (IED) aportan hasta el 70% del valor total de las exportaciones.

Uno de los hitos destacados de septiembre de 2026 fue la decisión del proveedor global de índices FTSE Russell (Reino Unido) de incluir las acciones vietnamitas en su índice de mercados emergentes.

Según FTSE Russell, este acontecimiento podría ayudar a Vietnam a atraer unos seis mil millones de dólares en capital extranjero. La gestora de activos Vanguard (Estados Unidos) también anunció su plan de elevar su inversión en Vietnam a 2,5 mil millones de dólares, lo que refleja el creciente interés de los negociantes internacionales por el mercado del país indochino.



Anticiparse de manera proactiva a la ola tecnológica



La actividad manufacturera nacional también registró una recuperación impresionante.

De acuerdo con el informe del Índice de Gerentes de Compras (PMI) publicado por la firma financiera estadounidense S&P Global, el PMI manufacturero de Vietnam alcanzó los 53,3 puntos en agosto de 2026, lo que supone el decimocuarto mes consecutivo por encima del umbral de los 50 puntos y la mejora más significativa observada desde principios de año.

Al evaluar esta tendencia de recuperación, el sitio web pmi.spglobal (Estados Unidos) señaló que uno de los aspectos más destacados de la industria manufacturera vietnamita es su capacidad para optimizar de forma autónoma la eficiencia operativa.

En medio de la incertidumbre geopolítica mundial, las empresas han adoptado medidas proactivas para reducir costos y ajustar el exceso de mano de obra, con el fin de concentrarse en aumentar la producción esencial. Esta iniciativa permitió que el ritmo de crecimiento de la producción alcanzara su nivel más alto en más de dos años.

Además, el auge de la inteligencia artificial (IA) y la automatización está reconfigurando el panorama laboral de Vietnam.

Según una encuesta de los grupos japoneses Reeracoen Group y Rakuten Insight, entre los seis mercados de la ASEAN analizados, Vietnam registró el mayor porcentaje de empresas con mejora de sus ingresos con un 46%, y también la mayor tasa de empresas que ampliaron sus contrataciones, con un 16%.

Mientras la página web HR Asia (Malasia) comentó que Vietnam es el único mercado del Sudeste Asiático donde la IA y la automatización constituyen el principal factor que impulsa a los trabajadores a cambiar de profesión, con un 39%.

Esta evolución refleja el impacto cada vez más evidente de la tecnología en las decisiones profesionales de los trabajadores vietnamitas y, al mismo tiempo, plantea la necesidad de adaptarse y mejorar sus habilidades ante los cambios del mercado laboral./.

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