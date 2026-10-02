Sociedad

Premio Bui Xuan Phai 2026: Ideas para el futuro de Hanoi

El Premio “Bui Xuan Phai - Por el amor a Hanoi” nomina tres propuestas para el futuro de la capital: una calle peatonal, una zona de bajas emisiones y una planificación con visión de 100 años.

Una vista de la calle Trang Tien, en Hanoi (Foto: VNA)
Una vista de la calle Trang Tien, en Hanoi (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - En su 19ª edición, el Premio “Bui Xuan Phai - Por el amor a Hanoi”, organizado por el periódico The Thao & Van Hoa de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), nomina en la categoría de Ideas tres propuestas para el futuro de la capital: una calle peatonal en Thanh Thai, una zona de bajas emisiones dentro del primer anillo vial y una planificación de Hanoi con visión de 100 años.

Thanh Thai busca crear un espacio peatonal con identidad local

Según la Decisión número 3905 del Comité Popular de Hanoi, el proyecto piloto de espacio cultural y calle peatonal en Thanh Thai, barrio de Cau Giay, se desarrollará inicialmente en unos 750 metros de la calle y parte del Parque Cau Giay, con actividades los fines de semana.

La propuesta aprovecha los valores culturales de la zona, junto con sus oficinas, escuelas, centros de investigación y empresas, para desarrollar cinco grupos de valores: “Conocimiento - tecnología; Cultura - artesanía; Familia - comunidad; Espacios verdes; Economía nocturna civilizada”, bajo la identidad “Cau Giay - Valle de la creatividad, espacio verde y esencia del com Vong”.

El proyecto incorpora además tecnología para la gestión del espacio, con sensores de estacionamiento, mapas digitales, wifi, códigos QR, pagos sin efectivo y sistemas para recibir opiniones de los usuarios.

Zona de bajas emisiones para un Hanoi más verde

El proyecto de zona de bajas emisiones dentro del primer anillo vial, aprobado por Hanoi en junio de 2026, comenzó a aplicarse de forma piloto en Hoan Kiem el 1 de julio. Busca reducir la contaminación mediante el control de vehículos que no cumplan los estándares de emisiones y el fomento del transporte público, vehículos eléctricos, bicicletas y desplazamientos a pie.

La hoja de ruta prevé ampliar el modelo a Cua Nam en 2027 y a toda el área dentro del primer anillo vial en 2028-2029. Para ello, Hanoi contempla entre 12 y 15 rutas con 150-200 autobuses eléctricos pequeños, más de 210 ubicaciones para estacionamiento y transbordo y 79 puntos de bicicletas públicas con unas 1.000 bicicletas eléctricas, además de estaciones de intercambio de baterías y puntos de carga.

Una planificación con visión de 100 años

La Planificación General de la Capital con visión de 100 años, aprobada en mayo de 2026, abarca los 3.359,84 kilómetros cuadrados de Hanoi y establece etapas de desarrollo hasta 2035, 2045, 2065, 2085 y más allá.

El plan orienta a Hanoi hacia una ciudad verde, inteligente y moderna en 2035, un centro de innovación de Asia-Pacífico en 2045 y una ciudad global con alto nivel de desarrollo sostenible en 2065. Después de 2085, la visión la define como una ciudad “Próspera - Armoniosa - Civilizada - Con identidad”, organizada según una estructura “multinivel, multicapa, multipolar y policéntrica”, con nueve polos de desarrollo, nueve grandes centros y nueve ejes de impulso.

También contempla un corredor patrimonial, cultural y paisajístico de unos 150 kilómetros a lo largo de los ríos Da y Rojo y una organización del espacio desde el subsuelo hasta las superficies elevadas.

El profesor asociado y doctor Nguyen The Ky, presidente del jurado, destacó que se trata de la primera planificación de Hanoi con una visión de 100 años, que combina las perspectivas de futuro con los valores acumulados durante miles de años. El periodista Ho Quang Loi, miembro del jurado, resaltó su enfoque integral ante el crecimiento de la capital, cuya población podría alcanzar 10 millones de habitantes y, a más largo plazo, 20 millones.

Dentro de un siglo, Hanoi podrá cambiar en escala y fisonomía, pero sus valores culturales, históricos y de identidad seguirán siendo la base de la imagen de la capital./.

VNA
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