Economía

Más de 7.600 trabajadores aceleran las obras del aeropuerto de Phu Quoc

Más de 7.600 trabajadores e ingenieros aceleran la ampliación del aeropuerto de Phu Quoc, prevista para entrar en servicio en abril de 2027.

Los trabajadores están instalando la fachada de vidrio, creando una imagen moderna para la Terminal 2 del Aeropuerto de Phu Quoc. (Foto: Vietnam+)
Los trabajadores están instalando la fachada de vidrio, creando una imagen moderna para la Terminal 2 del Aeropuerto de Phu Quoc. (Foto: Vietnam+)

An Giang, Vietnam (VNA) - Más de 7.600 trabajadores e ingenieros aceleran las obras de ampliación del Aeropuerto Internacional de Phu Quoc, en la provincia vietnamita de An Giang, con el objetivo de concluir y poner en funcionamiento el proyecto en abril de 2027, antes de la Semana de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027.

Iniciadas en septiembre de 2025, las obras se encuentran en fase de aceleración. En la Terminal T2 se ejecutan actualmente la estructura de acero, la cubierta principal y la instalación de los muros cortina de vidrio. Tras un año de construcción, la terminal ya presenta la forma de un “fénix”: la estructura de hormigón del edificio principal está completada en un 95% y la estructura de acero de la cubierta, en un 100%.

El proyecto utiliza más de 51.000 toneladas de estructuras de acero, de las cuales unas 33.000 corresponden a la cubierta y sus dos alas. En el exterior, se instalan unos 9.500 paneles de vidrio unitizado para completar la fachada, que debe garantizar estanqueidad y resistencia frente al sol, la lluvia y el viento marino.

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Según el plan, el proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional de Phu Quoc estará terminado y operativo a partir de abril de 2027. (Foto: Vietnam+)



En el interior avanzan simultáneamente los sistemas técnicos y las instalaciones eléctricas. El sistema automatizado de procesamiento de equipaje, instalado en tres niveles, tendrá inicialmente más de ocho kilómetros de longitud y alcanzaba alrededor del 60% de avance en septiembre de 2026. Según el diseño, podrá procesar unas 7.560 piezas de equipaje de salida y 6.300 de llegada por hora.

Según la Junta de Gestión del Proyecto, perteneciente al grupo Sun Group, un total de 7.671 trabajadores e ingenieros participan en las obras de la Terminal T2, la terminal VIP, la planta de catering aéreo, las infraestructuras, la plataforma de estacionamiento de aeronaves y la segunda pista.

Una vez concluida la ampliación, prevista para abril de 2027, el aeropuerto tendrá una capacidad de 20-24 millones de pasajeros al año para 2030. En fases posteriores, todo el complejo adoptará la forma de un “fénix de fuego” y alcanzará una capacidad prevista de 50 millones de pasajeros anuales.

El proyecto figura entre las obras prioritarias para la preparación del APEC 2027 y busca reforzar la conectividad aérea de Phu Quoc. El vuelo técnico previsto para el 30 de diciembre de 2026 será una primera prueba importante del avance de las obras./.

VNA
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