Más de 7.600 trabajadores aceleran las obras del aeropuerto de Phu Quoc

An Giang, Vietnam (VNA) - Más de 7.600 trabajadores e ingenieros aceleran las obras de ampliación del Aeropuerto Internacional de Phu Quoc, en la provincia vietnamita de An Giang, con el objetivo de concluir y poner en funcionamiento el proyecto en abril de 2027, antes de la Semana de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027.



Iniciadas en septiembre de 2025, las obras se encuentran en fase de aceleración. En la Terminal T2 se ejecutan actualmente la estructura de acero, la cubierta principal y la instalación de los muros cortina de vidrio. Tras un año de construcción, la terminal ya presenta la forma de un “fénix”: la estructura de hormigón del edificio principal está completada en un 95% y la estructura de acero de la cubierta, en un 100%.



El proyecto utiliza más de 51.000 toneladas de estructuras de acero, de las cuales unas 33.000 corresponden a la cubierta y sus dos alas. En el exterior, se instalan unos 9.500 paneles de vidrio unitizado para completar la fachada, que debe garantizar estanqueidad y resistencia frente al sol, la lluvia y el viento marino.

Según el plan, el proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional de Phu Quoc estará terminado y operativo a partir de abril de 2027. (Foto: Vietnam+)





En el interior avanzan simultáneamente los sistemas técnicos y las instalaciones eléctricas. El sistema automatizado de procesamiento de equipaje, instalado en tres niveles, tendrá inicialmente más de ocho kilómetros de longitud y alcanzaba alrededor del 60% de avance en septiembre de 2026. Según el diseño, podrá procesar unas 7.560 piezas de equipaje de salida y 6.300 de llegada por hora.



Según la Junta de Gestión del Proyecto, perteneciente al grupo Sun Group, un total de 7.671 trabajadores e ingenieros participan en las obras de la Terminal T2, la terminal VIP, la planta de catering aéreo, las infraestructuras, la plataforma de estacionamiento de aeronaves y la segunda pista.



Una vez concluida la ampliación, prevista para abril de 2027, el aeropuerto tendrá una capacidad de 20-24 millones de pasajeros al año para 2030. En fases posteriores, todo el complejo adoptará la forma de un “fénix de fuego” y alcanzará una capacidad prevista de 50 millones de pasajeros anuales.



El proyecto figura entre las obras prioritarias para la preparación del APEC 2027 y busca reforzar la conectividad aérea de Phu Quoc. El vuelo técnico previsto para el 30 de diciembre de 2026 será una primera prueba importante del avance de las obras./.