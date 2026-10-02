Cerca de 500 expositores presentan productos industriales rurales del norte de Vietnam

Hai Phong, Vietnam (VNA) - Cerca de 500 expositores presentan sus productos característicos en la Feria de Comercio y Exposición de Productos Industriales Rurales del Norte 2026, que se celebra en la ciudad portuaria vietnamita de Hai Phong.



Inaugurado el 1 de octubre, el evento está organizado por el Departamento de Industria y Comercio de la ciudad, en coordinación con organismos y organizaciones pertinentes, como parte del Programa Nacional de Promoción Industrial 2026.



Durante el acto, Tran Viet Hoa, director del Departamento de Industria del Ministerio de Industria y Comercio, destacó la sólida base industrial y económica de la región septentrional, así como la abundancia de productos agrícolas y forestales, minerales, artesanías tradicionales y aldeas artesanales.



Estas ventajas crean condiciones favorables para desarrollar cadenas de suministro que abarcan desde las materias primas hasta la producción, el procesamiento, la logística y los mercados, contribuyendo a transformar el potencial local en mayor productividad, valor añadido y crecimiento, subrayó.



Según indicó, la promoción industrial no debe centrarse únicamente en dotar a las instalaciones de producción de maquinaria y equipos, sino también en mejorar la capacidad productiva, la productividad, la calidad y la competitividad. La innovación tecnológica, la transformación digital, la transición verde, el desarrollo de productos y la promoción comercial son igualmente esenciales para facilitar el acceso de los productos industriales rurales a los mercados y lograr una mayor integración en las cadenas de suministro.



Nguyen Hoang Long, director del Departamento de Industria y Comercio de Hai Phong, afirmó que la feria forma parte de una serie de eventos industriales y comerciales celebrados en la ciudad en 2026 y ofrece a Hai Phong una oportunidad para fortalecer los vínculos con otras provincias y ciudades en ámbitos como la promoción de productos, la conexión entre oferta y demanda, la expansión de mercados y la cooperación empresarial.



La feria, que se prolongará durante una semana, cuenta con 492 expositores, 250 de los cuales exhiben y promocionan productos industriales rurales característicos, así como logros en el desarrollo industrial y artesanal de Hai Phong y otras localidades.



El evento también ofrece una plataforma para que empresas, cooperativas y establecimientos productivos se reúnan con posibles socios, busquen oportunidades de colaboración, contacten con distribuidores y amplíen sus mercados.



Hoang Long subrayó la necesidad de que los productores industriales rurales mejoren continuamente la calidad, la competitividad, la trazabilidad y el envasado, al tiempo que aceleran la transformación digital, el desarrollo de marcas y la expansión comercial para satisfacer las crecientes exigencias de los consumidores./.

VNA