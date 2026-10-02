Actualidad: Vietnam coopera activamente con los países de la ASEAN en lucha contra fugitivos

Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 25 de septiembre al 2 de octubre de 2026.

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· Standard Chartered prevé un crecimiento del PIB de Vietnam del 8,7% en tercer trimestre

· Vietnam asciende al puesto 43 mundial en innovación

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