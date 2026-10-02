Cultura-Deporte

Delegaciones internacionales descubren la riqueza cultural de Vietnam

Delegaciones internacionales exploran la cultura de los 54 grupos étnicos de Vietnam durante el Festival Cultural Mundial en Hanoi 2026.

Delegados internacionales descubren el espacio cultural de la Altiplanicie Occidental. Foto: VNA
Delegados internacionales descubren el espacio cultural de la Altiplanicie Occidental. Foto: VNA

Hanoi (VNA) - En el marco del segundo Festival Cultural Mundial en Hanoi 2026, el Departamento municipal de Cultura, Deportes y Turismo, en coordinación con el Comité Organizador del Festival, organizó hoy un programa para recibir a delegaciones internacionales en la Aldea de Cultura y Turismo de las Etnias de Vietnam, en la comuna de Doai Phuong, Hanoi.

Esta iniciativa, de gran valor, contribuye a acercar al público los singulares valores culturales y patrimoniales de los 54 grupos étnicos de Vietnam, al tiempo que fortalece los vínculos y fomenta el intercambio cultural entre Vietnam y la comunidad internacional.

Como primera parada del recorrido, la delegación visitó el Área de Ceremonias de Reverencia a los Ancestros, un espacio espiritual y cultural dedicado a honrar a los Reyes Hung y que refleja el principio de "al beber agua, se recuerda el manantial", así como el espíritu de unidad de las comunidades étnicas vietnamitas.

En el espacio cultural de la etnia Muong, los delegados disfrutaron de actuaciones de gong, conocieron la arquitectura tradicional de las viviendas, las costumbres y el calendario Muong, y participaron en actividades como el ritual de bienvenida a los espíritus benéficos y el ritual "Dam Duong". También conocieron el árbol "Pon Pong". Estas experiencias les permitieron acercarse a la singular cultura Muong, a su espíritu comunitario y a la hospitalidad de su pueblo.

En el espacio cultural de la etnia Ta Oi, la delegación conoció la costumbre de intercambiar sal como símbolo de buena suerte, visitó la casa comunal (casa Rong) y participó en actividades artesanales tradicionales como el tejido de telas, esteras y productos Deng.

vnanet_potal-quang-ba-sac-mau-van-hoa-viet-nam-toi-ban-be-quoc-te-9062727.jpg
Delegados internacionales intercambian con comunidades étnicas de la Altiplanicie Occidental. Foto: VNA

Los delegados también prepararon y degustaron el pastel A Quat, conocido como el "pastel del amor". El tejido Deng, caracterizado por sus técnicas artesanales únicas y reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional, fue uno de los principales atractivos del programa.

La señora May, delegada de México, expresó su admiración por la amabilidad y calidez de la población local, así como por las experiencias prácticas ofrecidas durante el recorrido. Según señaló, existen numerosos aspectos similares entre las culturas vietnamita y mexicana, por lo que conocer ambas de manera conjunta contribuye a acercarlas.

En el Jardín de Esculturas de la Altiplanicie Occidental, la delegación descubrió el espacio cultural asociado a la tradición de los gongs de esta región, disfrutó del espectáculo en vivo "El Jardín de Esculturas Cuenta Historias" e interactuó con la población local. Las danzas, los instrumentos musicales de bambú y ratán y productos como el café, el cacao, las nueces de ko nia, las nueces de macadamia y los anacardos permitieron a los delegados conocer mejor la singular vida y cultura de la Altiplanicie Occidental.

La delegación también visitó templos y aldeas khmeres, así como torres cham, donde conoció la diversidad de la arquitectura, las creencias, las formas de vida y la gastronomía de las distintas comunidades étnicas de Vietnam.

Usman Shakeel, delegado de Pakistán, señaló que la visita fue una de las experiencias más memorables, y destacó la belleza de los paisajes, la amabilidad de la población y la gastronomía vietnamita.

El programa constituye una experiencia práctica destinada a celebrar la diversidad cultural, fortalecer los vínculos entre las comunidades y promover la imagen de Vietnam como un país de profundas tradiciones, abierto, cercano y hospitalario. De este modo, Hanoi reafirma su papel como destino internacional para el intercambio cultural y como espacio de encuentro y difusión de los valores culturales./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #cultura de Vietnam #54 grupos étnicos de Vietnam #Festival Cultural Mundial Hanoi 2026 #delegaciones internacionales en Vietnam #cultura Muong
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Delegados internacionales descubren el patrimonio cultural de Hanoi

Delegados internacionales descubren el patrimonio cultural de Hanoi

En el marco del Diálogo Asia-Pacífico sobre Patrimonio y Autenticidad, celebrado en Vietnam del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2026, los delegados visitaron varios sitios históricos y destinos culturales emblemáticos de la capital, donde pudieron conocer de primera mano su singular riqueza histórica, cultural y patrimonial.

El programa político-artístico "La Patria en nuestros corazones" es organizado por el periódico Nhan Dan en colaboración con el Comité Popular de la Ciudad Ho Chi Minh. Foto: Comité Organizador

Vietnam busca convertir su riqueza cultural en marcas nacionales

El Buró Político del Partido Comunista de Vietnam fijó como meta que, para 2030, las industrias culturales aporten el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) y que el país desarrolle entre cinco y diez marcas nacionales en sectores con potencial como el cine, las artes escénicas, el turismo cultural, el diseño y la moda.

Ver más

Vietnam busca convertir las aldeas artesanales en motores del turismo sostenible

Vietnam busca convertir las aldeas artesanales en motores del turismo sostenible

Las más de 5.400 aldeas artesanales y pueblos donde se practican oficios tradicionales constituyen un recurso cultural de gran potencial para el turismo vietnamita, en un contexto en que los viajeros buscan cada vez más experiencias vinculadas con la vida y la cultura local, más allá de las visitas y las compras.