Delegaciones internacionales descubren la riqueza cultural de Vietnam

Hanoi (VNA) - En el marco del segundo Festival Cultural Mundial en Hanoi 2026, el Departamento municipal de Cultura, Deportes y Turismo, en coordinación con el Comité Organizador del Festival, organizó hoy un programa para recibir a delegaciones internacionales en la Aldea de Cultura y Turismo de las Etnias de Vietnam, en la comuna de Doai Phuong, Hanoi.



Esta iniciativa, de gran valor, contribuye a acercar al público los singulares valores culturales y patrimoniales de los 54 grupos étnicos de Vietnam, al tiempo que fortalece los vínculos y fomenta el intercambio cultural entre Vietnam y la comunidad internacional.



Como primera parada del recorrido, la delegación visitó el Área de Ceremonias de Reverencia a los Ancestros, un espacio espiritual y cultural dedicado a honrar a los Reyes Hung y que refleja el principio de "al beber agua, se recuerda el manantial", así como el espíritu de unidad de las comunidades étnicas vietnamitas.



En el espacio cultural de la etnia Muong, los delegados disfrutaron de actuaciones de gong, conocieron la arquitectura tradicional de las viviendas, las costumbres y el calendario Muong, y participaron en actividades como el ritual de bienvenida a los espíritus benéficos y el ritual "Dam Duong". También conocieron el árbol "Pon Pong". Estas experiencias les permitieron acercarse a la singular cultura Muong, a su espíritu comunitario y a la hospitalidad de su pueblo.



En el espacio cultural de la etnia Ta Oi, la delegación conoció la costumbre de intercambiar sal como símbolo de buena suerte, visitó la casa comunal (casa Rong) y participó en actividades artesanales tradicionales como el tejido de telas, esteras y productos Deng.

Delegados internacionales intercambian con comunidades étnicas de la Altiplanicie Occidental. Foto: VNA

Los delegados también prepararon y degustaron el pastel A Quat, conocido como el "pastel del amor". El tejido Deng, caracterizado por sus técnicas artesanales únicas y reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional, fue uno de los principales atractivos del programa.



La señora May, delegada de México, expresó su admiración por la amabilidad y calidez de la población local, así como por las experiencias prácticas ofrecidas durante el recorrido. Según señaló, existen numerosos aspectos similares entre las culturas vietnamita y mexicana, por lo que conocer ambas de manera conjunta contribuye a acercarlas.



En el Jardín de Esculturas de la Altiplanicie Occidental, la delegación descubrió el espacio cultural asociado a la tradición de los gongs de esta región, disfrutó del espectáculo en vivo "El Jardín de Esculturas Cuenta Historias" e interactuó con la población local. Las danzas, los instrumentos musicales de bambú y ratán y productos como el café, el cacao, las nueces de ko nia, las nueces de macadamia y los anacardos permitieron a los delegados conocer mejor la singular vida y cultura de la Altiplanicie Occidental.



La delegación también visitó templos y aldeas khmeres, así como torres cham, donde conoció la diversidad de la arquitectura, las creencias, las formas de vida y la gastronomía de las distintas comunidades étnicas de Vietnam.



Usman Shakeel, delegado de Pakistán, señaló que la visita fue una de las experiencias más memorables, y destacó la belleza de los paisajes, la amabilidad de la población y la gastronomía vietnamita.



El programa constituye una experiencia práctica destinada a celebrar la diversidad cultural, fortalecer los vínculos entre las comunidades y promover la imagen de Vietnam como un país de profundas tradiciones, abierto, cercano y hospitalario. De este modo, Hanoi reafirma su papel como destino internacional para el intercambio cultural y como espacio de encuentro y difusión de los valores culturales./.