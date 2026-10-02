Vietnam y México promueven cooperación parlamentaria

Ciudad de México (VNA)- En el marco de las actividades de relaciones exteriores para 2026, el vicepresidente de la Oficina de la Asamblea Nacional de Vietnam, Pham Dinh Toan, al frente de una delegación vietnamita, realizó una visita de trabajo a México del 28 de septiembre al 2 de octubre.



La visita tuvo como objetivo intercambiar experiencias prácticas entre los órganos legislativos de ambos países en materia de organización y funcionamiento parlamentario, fortalecimiento de las capacidades de los órganos de asesoramiento y apoyo a la Asamblea Nacional, organización y conducción de las sesiones, formación y capacitación de funcionarios, así como transformación digital.



Durante la recepción de la delegación vietnamita en la sede de la Cámara de Diputados de México, Ana Karina Rojo Pimentel, titular del Grupo de Amistad México-Vietnam y de la Comisión de Bienestar de dicha Cámara, expresó su admiración por la historia, la cultura y el pueblo vietnamitas.



Asimismo, destacó que la visita constituye un paso concreto en la implementación de la agenda de trabajo entre los dos órganos legislativos y contribuye a impulsar una diplomacia parlamentaria más sustantiva.



Ana Karina presentó a la delegación la estructura organizativa de la Cámara de Diputados, así como los procedimientos para organizar y conducir las sesiones, y compartió experiencias prácticas sobre el funcionamiento del órgano legislativo mexicano.



Como parte de la visita, la delegación vietnamita también se reunió con Pedro Vázquez González, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de México, con quien intercambió puntos de vista sobre las actividades de diplomacia parlamentaria y las posibilidades de fortalecer la cooperación entre los órganos legislativos de los dos países.



En la cita, Gonzalo Badillo, secretario técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, también presentó los mecanismos de asesoramiento y apoyo a las actividades de diplomacia parlamentaria de esa institución.



Pham Dinh Toan subrayó que la visita tuvo como propósito estudiar los modelos de organización y funcionamiento de los órganos de asesoramiento y apoyo del Congreso mexicano, así como intercambiar experiencias prácticas que puedan servir de referencia para mejorar la calidad de los servicios de asesoramiento y apoyo a la Asamblea Nacional de Vietnam.



En esta ocasión, la delegación vietnamita también visitó el Senado de México, donde conoció sus instalaciones y examinó su modelo de funcionamiento.



Durante la reunión con Yeidckol Polevnsky, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico del Senado, ambas partes intercambiaron experiencias sobre el funcionamiento del Congreso mexicano, los mecanismos de coordinación entre los distintos órganos del Senado y el apoyo a las actividades de diplomacia parlamentaria.



Coincidieron en que el fortalecimiento de los intercambios técnicos y profesionales contribuirá a profundizar el entendimiento mutuo y a sentar nuevas bases para la cooperación parlamentaria entre Vietnam y México.



En el encuentro, Pham Dinh Toan apreció las experiencias compartidas por la parte mexicana en materia de estructura organizativa, procedimientos de apoyo a las sesiones, gestión de la información, desarrollo de recursos humanos y aplicación de tecnologías digitales.



Por su parte, Yeidckol Polevnsky consideró que la visita de trabajo de la comitiva vietnamita representa una oportunidad para intensificar los intercambios profesionales entre los órganos parlamentarios de ambos países, y destacó asimismo el papel de las estructuras de asesoramiento y apoyo para garantizar el funcionamiento eficaz del Poder Legislativo.



Previamente, la delegación vietnamita también se reunió con representantes de la Embajada de Vietnam en México y depositó una ofrenda floral ante el monumento al Presidente Ho Chi Minh, ubicado en el Parque de la Libertad de los Pueblos, en el centro de Ciudad de México./.

VNA